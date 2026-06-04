Los dichos de una conductora se volvieron virales, ya que reveló qué tiene que tener un hombre para que ella se enamore.

Una conductora decidió revelar en pleno programa las exigentes condiciones que tiene que tener un hombre para poder conquistarla. Esto sucedió en Carnaval Stream y la periodista es nada más y nada menos que Viviana Canosa.

La periodista, quien se encontró en los últimos días en medio de un fuerte escándalo luego de que la Justicia archivó su denuncia, decidió sincerarse sobre su vida íntima en lo que respecta a las relaciones amorosas.

"A mí me gusta el intelectual y no importa el packaging; yo hubiera sido novia de Julio Bárbaro y mi hijastra hubiera sido Carmela. Me gusta la mina empoderada con la mina que parece medio sumiso, pero que no lo es", comenzó diciendo.

La conductora fue contundente al revelar las condiciones Una famosa conductora reveló las exigentes condiciones que debe cumplir un hombre para enamorarla

Además, agregó: "Me gustan más los grandotes altos que los más chicos, pero mis parejas son todas distintas. Si no tiene una cabeza, no puedo", sentenció Viviana Canosa sobre las condiciones que tiene que tener un hombre.