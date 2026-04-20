En las últimas horas se viralizó una escena de la película Mi Obra Maestra que emocionó a todos debido a la frase de Brandoni.

Luis Brandoni falleció a los 86 años luego de estar internado nueve días en el sanatorio Güemes de Buenos Aires. El actor había sufrido un accidente en su casa y esto derivó en un hematoma subdural que complicó su estado de salud.

Carlos Rottemberg, empresario teatral y amigo del actor, habló con la prensa en medio del velorio y contó detalles de este accidente que llevó al fallecimiento: "Se sentó en una silla con rueditas en su escritorio, se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja... Se resbaló en la silla con tanta mala suerte que el golpe se produce contra el escritorio".

Luego de su muerte se viralizó una escena que tomó enorme trascendencia y es de la película Mi Obra Maestra: "Si están viendo esto, quiere decir que yo estoy muerto", comenzó diciendo Brandoni.

La escena de Luis Brandoni que se volvió viral tras su fallecimiento La escena de Luis Brandoni que se viralizó tras la muerte: "Si están viendo esto, quiere decir que yo estoy muerto"

"¿Por qué trabajan? ¿Para comprar cosas? ¿Para salir de vacaciones? La esclavitud no se terminó, ahora se llama trabajo", expresó Luis. En la película, el personaje que encarna el actor finge su muerte para que sus obras tomen un enorme valor.