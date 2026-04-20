Laura Ubfal rompió en llanto en pleno vivo tras la muerte de Luis Brandoni: "Se nos va una época"
La periodista se encontraba hablando sobre el actor y no pudo aguantar las lágrimas al recordar un momento que vivió en Mar del Plata.
Luis Brandoni está recibiendo el último adiós por parte de colegas, amigos, familiares y fans en la Legislatura porteña. El actor sufrió un hematoma subdural y con el correr de los días su salud se fue deteriorando de a poco hasta la madrugada del lunes, cuando finalmente se anunció su muerte.
El artista formó parte de grandes éxitos como Esperando La Carroza, Mi obra Maestra y Parque Lezama, entre otras producciones audiovisuales. Su partida dejó un enorme vacío en el ambiente artístico que será imposible de llenar.
Laura Ubfal, conocida periodista de espectáculos, habló sobre el actor en su programa de streaming y no pudo aguantar el llanto: "Prendo el celular y veo la muerte de Beto y vine en el remis escribiendo un recuerdo y un cariño para ese tipo tan especial".
El llanto de Laura Ubfal por la muerte de Luis Brandoni
"Fue un tipo con el que tuvo la oportunidad de cenar gracias a Carlitos Rottemberg en Mar del Plata y fui a ver la obra. Ver esa fiesta de Beto sobre el escenario... Perdón que me emocione, pero se van todos, no hay más", comentó entre lágrimas".
"Hay grandes actores, grandes figuras, pero se nos va la cultura, el compromiso y una época que no va a volver y está bien que así sea", siguió diciendo hundida en la tristeza la conductora en Bondi Live.