Laura Ubfal rompió en llanto en pleno vivo tras la muerte de Luis Brandoni: "Se nos va una época"

Luis Brandoni está recibiendo el último adiós por parte de colegas, amigos, familiares y fans en la Legislatura porteña. El actor sufrió un hematoma subdural y con el correr de los días su salud se fue deteriorando de a poco hasta la madrugada del lunes, cuando finalmente se anunció su muerte.

El artista formó parte de grandes éxitos como Esperando La Carroza, Mi obra Maestra y Parque Lezama, entre otras producciones audiovisuales. Su partida dejó un enorme vacío en el ambiente artístico que será imposible de llenar.

Laura Ubfal , conocida periodista de espectáculos, habló sobre el actor en su programa de streaming y no pudo aguantar el llanto: "Prendo el celular y veo la muerte de Beto y vine en el remis escribiendo un recuerdo y un cariño para ese tipo tan especial".

"Fue un tipo con el que tuvo la oportunidad de cenar gracias a Carlitos Rottemberg en Mar del Plata y fui a ver la obra. Ver esa fiesta de Beto sobre el escenario... Perdón que me emocione, pero se van todos, no hay más", comentó entre lágrimas".

Captura de pantalla 2026-04-20 163928 Laura Ubfal rompió en llanto. Foto: captura de video / Bondi Live.

"Hay grandes actores, grandes figuras, pero se nos va la cultura, el compromiso y una época que no va a volver y está bien que así sea", siguió diciendo hundida en la tristeza la conductora en Bondi Live.