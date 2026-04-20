Luis Brandoni dejó un enorme vacío con su sorpresiva partida a los 86 años. El actor que se encontraba en plena actividad con la obra ¿Quién es Quién? murió luego de estar nueve días internado tras una caída en su casa.

Carlos Rottemberg reveló en diálogo con los medios que el artista desmejoró a partir de la mitad de semana y finalmente el fallecimiento se conoció en la madrugada de este lunes: " Se resbaló en la silla con tanta mala suerte que el golpe se produce contra el escritorio y a partir de ahí comienza esta recorrida, lamentablemente, que termina hoy con todos nosotros acá".

En las últimas horas se viralizó una fuerte confesión que realizó en su entrevista con Luis Novaresio para A24. Todo comenzó cuando el periodista le preguntó cuál era el sentido de la vida: "Tratar de hacer algo que a uno lo haga sentir útil, sus parientes, sus hijos, sus amores, sus amigos, tratar de ser útil me parece que es lo más importante ".

La fuerte confesión de Luis Brandoni antes de su fallecimiento: "Me voy a morir lo más rápido que pueda"

Ante la respuesta, el conductor le consultó qué iba a hacer cuando sea grande y allí realizó una confesión que hoy toma una enorme trascendencia "Cuando sea grande voy a tratar en lo posible de morirme de golpe, sin molestar a nadie".

Captura de pantalla 2026-04-20 151125 Luis Brandoni está siendo despedido en la Legislatura porteña. Foto: captura de video / América TV.

"Me voy a morir lo más rápido que pueda para no molestar a nadie... Voy a ser un recuerdo", cerró Luis Brandoni en aquella recordada entrevista que hoy genera un enorme impacto.