Gran tristeza: Mirtha Legrand despidió a Luis Brandoni con un sentido mensaje

Luis Brandoni falleció pasados dos días de cumplir 86 años. El hombre, cuya profesión y pasión traspasaron las esferas del espectáculo y la política, abandonó el plano terrenal tras sufrir un hematoma subdural producto de un golpe. Luego de conocerse la noticia en la madrugada del lunes, el actor copó el plano nacional.

Ícono indiscutido del cine, exdiputado y multifacético maestro, Brandoni fue despedido en las diversas plataformas digitales por actores y actrices de la farándula nacional. Uno de los mensajes más esperados era el de Mirtha Legrand, quien dejó pasar la emotiva mañana para despedirse del gran artista.

A través de su cuenta de X, la legendaria conductora se expresó con un corto pero conciso mensaje. Característico de La Chiqui, la mujer destacó la labor del actor y su extensa trayectoria: "Ha partido todo un señor que trabajó y dedicó su vida a lo que lo hacía feliz. Jamás lo olvidaremos".

Otro de los grandes momentos televisivos que quedará grabado en la memoria, fue el último cruce que protagonizaron por el financiamiento del cine nacional, ocurrido en noviembre del 2024. Mirtha aprovechó la presencia del actor en su mesa para pasarle factura por unas declaraciones públicas donde él había cuestionado su discurso en los premios Martín Fierro.

Sin filtros y yendo directo al hueso, la conductora lo arrinconó en pleno vivo: “¿A vos te molestó que en los premios Martín Fierro yo mencionara al INCAA?”. Visiblemente incómodo por la frontalidad de la pregunta, Brandoni intentó responder: “No, no. Es que yo no creo que esté por...”.

Sin embargo, La Chiqui no lo dejó terminar la frase. Lo frenó en seco y le marcó la cancha. “Porque yo te leí, te leí. Mirá mi dedito”, disparó la presentadora, dejando en claro que estaba al tanto de cada una de sus palabras en la prensa.

Acto seguido, Mirtha cerró el tenso intercambio justificando su histórico pedido en la premiación y reprochándole su falta de apoyo en ese momento: “Me criticabas que yo había mencionado al INCAA. Era simplemente para que no lo cerraran”, remató la diva.