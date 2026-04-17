Tras las alarmas por su salud, Mirtha Legrand rompió el silencio con un contundente mensaje

Luego de que se confirmara que "La Chiqui" no va a poder estar presente en la grabación de su programa, Legrand hizo una publicación en las redes al respecto.

Mirtha Legrand se vio obligada a suspender la grabación de su programa.

Un problema de salud dejó a Mirtha Legrand fuera de la grabación de su programa del fin de semana, lo que obligó a reorganizar sobre la marcha sus clásicos ciclos. Ante este escenario, será Juana Viale quien asuma la conducción para garantizar la continuidad de las emisiones.

La decisión se tomó en las horas previas, luego de que la conductora presentara un resfriado que la llevó a priorizar el descanso. Si bien se trata de una situación pasajera, su ausencia impacta directamente en la dinámica habitual de los programas, que debieron adaptarse rápidamente sin su histórica figura.

Mirtha Legrand - Portada (1) La conductora tiene un resfriado. Foto: RS Fotos.

De esta manera, la actriz estará al frente tanto de La noche de Mirtha como de Almorzando con Juana, retomando un rol que ya ha ocupado en otras oportunidades. En el programa de su abuela, Viale recibirá a: Ricardo Biasotti; Carolina Losada; Andrea del Boca y su hija, Ana; Edgardo Alfano y Daniel Gómez Rinaldi.

Ante la preocupación que causó la noticia de Mirtha, este viernes por la siesta, la diva se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores. A través de su cuenta de X, "La Chiqui" compartió un breve mensaje para referirse a su estado de salud.