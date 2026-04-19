En los últimos días se encendió la alarma luego de que dieron a conocer la noticia de que Mirtha Legrand no iba a poder estar en la grabación del programa que salió al aire el sábado por problemas de salud. Esto preocupó a todos y Juana Viale fue quien la reemplazó.

El periodista Santiago Sposato aportó una primicia que aumentó la inquietud : "No amaneció bien. Dicen que es un resfrío fuerte y con tos" . La Chiqui, fiel a su estilo de hierro, pretendía esperar hasta el último segundo para ver si su voz le permitía conducir.

Finalmente, la nieta de Mirtha decidió hablar en medio de esta decisión por parte de los médicos personales de la diva de El Trece: "Buenas noches, buenas noches. Estoy acá porque mi abuela está enferma, tiene tos y un resfrío ".

Juana Viale habló de la salud Mirtha Legrand en el inicio del programa: "La abuela tiene..."

"No se preocupen, que el sábado que viene ella va a estar acá, yo le estoy manteniendo calentito su lugar. Abuelita, te mando un beso gigante, pronta recuperación", expresó Juana frente a cámara mientras se escuchaban aplausos.

El mensaje de Mirtha Legrand en medio de la preocupación por su salud

Mirtha Legrand decidió romper el silencio ante el grado de preocupación que hubo luego de los datos que revelaron sobre la ausencia en su programa. La conductora compartió un posteo en sus redes sociales.

Mirtha Legrand X Mirtha Legrand se ausentó y la reemplazó Juana Viale. Foto: X / @mirthalegrand.

"Como siempre les digo, la leyenda continúa... Solo estoy resfriada, ¡la semana que viene vuelvo! ¡Besito, chau chau!", escribió en la red social X (antes Twitter).