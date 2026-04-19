Sin Mirtha Legrand y con Juana Viale: así le fue a El Trece en el rating del sábado contra Telefe

Mirtha Legrand no estuvo presente en el programa del sábado debido a problemas de salud durante la semana. La elegida para reemplazarla fue, por supuesto, Juana Viale, y lo hizo de gran manera.

La nieta de la leyenda de la televisión tuvo como invitados a Ricardo Biasotti, Carolina Losada, Daniel Gómez Rinadi y el periodista Edgardo Alfano. Durante la noche hablaron de diversos temas y todo se concentró en la historia del empresario con Andrea del Boca.

Biasotti reveló fuertes detalles y el rating fue positivo para El Trece , que compitió mano a mano con Telefe y La Noche de los Ex a cargo de Roberto Funes Ugarte. Fue la cuenta de X (antes Twitter) Foro Medios quien reveló las mediciones.

El Trece logró un rating positivo sin Mirtha Legrand en la conducción del sábado.

Reemplazando a su abuela, la #Mesaza de Juana hizo 4,1 puntos (mantuvo el promedio que Mirtha)", escribieron en la cuenta. En la misma franja horaria, Telefe logró 5.3 y 5.2 puntos de rating, superando al ciclo de El Trece.

Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand

Juana Viale estuvo al mando de la conducción del programa de Mirtha Legrand debido al resfrío que le impidió a la diva grabar el programa. La nieta de la conductora se refirió al tema y llevó tranquilidad.

"Buenas noches, buenas noches. Estoy acá porque mi abuela está enferma, tiene tos y un resfrío. No se preocupen, que el sábado que viene ella va a estar acá, yo le estoy manteniendo calentito su lugar. Abuelita, te mando un beso gigante, pronta recuperación", comentó Juana.