Autorizaron a una aerolínea internacional a realizar vuelos de carga en Argentina

El Gobierno nacional dio un paso significativo en la profundización de su política aerocomercial de apertura al autorizar a la aerolínea Emirates a ampliar de manera sustantiva sus vuelos de carga aérea en la Argentina, incluyendo la posibilidad de realizar vuelos dentro del territorio nacional.

La medida quedó formalizada mediante la Disposición 3/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y se inscribe en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre la Argentina y los Emiratos Árabes Unidos, así como del Memorándum de Entendimiento de Cielos Abiertos firmado por ambos países en febrero de 2025 en Abu Dabi.

La norma autoriza a Emirates Sucursal Argentina a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de carga exclusiva con derechos de tráfico que van desde la tercera hasta la novena libertad del aire, incluyendo expresamente el cabotaje.

Se trata de una habilitación inusual en el mercado, ya que le permite a una aerolínea extranjera no solo transportar carga entre Argentina y terceros países, sino también operar tramos internos como parte de sus rutas internacionales de carga.

Según detalla el texto oficial, la decisión se apoya en el Acuerdo sobre Servicios Aéreos firmado en 2013 entre ambos países y aprobado por ley, además del Memorándum de Entendimiento rubricado en 2025, que amplió y flexibilizó los derechos de tráfico.

nueva aerolínea.jpg Más vuelos de carga en el interior del país. NA

A ello se suma el Decreto 599/2024, que estableció la política de desregulación y cielos abiertos impulsada por el Gobierno nacional, para ampliar la conectividad.

La Disposición 3/2026 destaca que la operatoria solicitada “se encuentra contemplada en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países” y que la compañía cumplió con todos los recaudos legales, técnicos y administrativos exigidos por la normativa vigente.

Uno de los puntos más relevantes de la habilitación es la concesión de derechos de novena libertad del aire, que permiten a Emirates operar vuelos de cabotaje dentro del país. Aunque esta facultad queda enmarcada en rutas internacionales de carga, su utilización representa un cambio estructural respecto del esquema tradicional.

La Secretaría de Transporte destacó que la decisión se inscribe en una estrategia más amplia orientada a fortalecer la conectividad aérea del país, tanto en el transporte de pasajeros como de cargas. En ese sentido, resaltó que Argentina viene registrando récords mensuales en ambos segmentos, impulsados por la apertura de nuevas rutas.