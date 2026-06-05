Confirmaron el cierre de Aeroparque por 55 horas: cuándo no habrá vuelos por las obras

El Aeroparque Jorge Newbery estará sin operaciones durante 55 horas en el mes de agosto, debido a tareas de mantenimiento en la pista, según se anunció hoy en una conferencia de prensa en la sede del concesionario, Aeropuertos Argentina. Los detalles.

Las obras se darán en el marco del plan estratégico y se trata de un mantenimiento preventivo de la pista en toda su extensión por lo que las operaciones se suspenderán durante dos días (del mediodía del martes 25 de agosto al mediodía del jueves 27 de agosto).

Estos trabajos se harán frente a un fuerte aumento en la operación del aeropuerto, que hoy presenta picos de 440 vuelos por día, y las perspectivas de un incremento en la actividad en la pista por una mayor oferta de vuelos y demanda de las líneas aéreas y de vuelos ejecutivos.

Dicho mantenimiento fue coordinado en conjunto con los organismos intervinientes y las compañías aéreas para la definición de fechas y horarios.

Aeropuertos Argentina pone en marcha así la segunda etapa de su plan integral de obras de infraestructura para el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, con el propósito de acompañar y hacer frente al constante incremento de pasajeros y de operaciones que continúa arrojando cifras récords.

El proyecto, con una inversión de más de 85 millones de dólares, finalizó su primera etapa con la ampliación de la Plataforma Norte lo que deja mayor capacidad operativa; la ampliación del PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico y el Hall de check-in, incrementando el espacio y la agilidad para los pasajeros, así como las vialidades en Arribos Internacionales para mayor confort en el arribo a la terminal.

Esta segunda etapa profundiza en la mejora de la experiencia del pasajero a través de la ampliación de las zonas de preembarque nacional; la incorporación de tecnología, que permitirá un ahorro de hasta un 26% en el check-in y un 33% en el PIR junto con mayor flexibilidad en las gestiones; la construcción de una nueva sala VIP, la ampliación de la superficie comercial y nuevas propuestas gastronómicas.

El proyecto también contempla ampliar fuertemente los servicios del espacio “Amo Viajar”, incorporando espacios reservados y equipos de asistencia especializada a personas con necesidades específicas como adultos mayores, mujeres en período de lactancia y personas con requerimientos médicos particulares.