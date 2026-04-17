El mejor pádel del mundo llega a Mendoza: San Martín, en el centro de la escena internacional

Un torneo histórico de pádel pone a Mendoza frente a la élite mundial: en San Martín habrá figuras internacionales y un pase directo al Premier Pádel.

El mejor pádel del mundo desembarca en Mendoza. Y no es una frase hecha: es una oportunidad concreta, real y cercana. Porque San Martín será el epicentro de una competencia internacional que puede marcar un antes y un después para el deporte en la provincia. La Asociación de Pádel Argentino confirmó la realización del FIP Silver San Martín – Mendoza, un torneo que se disputará del 27 de abril al 3 de mayo y que pondrá a la región en el mapa del circuito internacional.

Pero lo más importante no es solo el evento en sí, sino lo que representa: el inicio del camino hacia la élite del pádel mundial. En juego no habrá únicamente puntos y prestigio. La pareja campeona obtendrá un Wild Card directo al cuadro principal del Buenos Aires Premier Padel P1, el torneo más importante del país y parte del circuito profesional más competitivo del planeta. Muchos jugadores del circuita han confirmado su presencia entre ellos la dupla del español Ruiz y el Sanyo Gutiérrez, que vuelve a la ciudad que lo vio crecer. Será una gran jornada.

Pádel internacional: el salto a la élite en Mendoza Ese dato transforma completamente la dimensión del evento. Porque no se trata de un torneo más: es una puerta directa al máximo nivel internacional. El circuito Premier Padel reúne a los mejores jugadores del mundo y representa hoy la cima del deporte.





Por eso, lo que ocurrirá en San Martín tiene un valor especial. Mendoza no solo recibirá a jugadores de alto nivel, sino que se convertirá en escenario de una competencia donde el premio es dar el salto al profesionalismo global. Es, en definitiva, traer el mejor pádel del mundo a casa.

padel Ese dato transforma completamente la dimensión del evento. Porque no se trata de un torneo más: es una puerta directa al máximo nivel internacional. El circuito Premier Padel reúne a los mejores jugadores del mundo y representa hoy la cima del deporte.