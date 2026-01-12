Boca: con un nuevo esquema, el probable once que pararía Úbeda para el amistoso contra Millonarios

Claudio Úbeda tendría definida la formación de Boca para el encuentro del miércoles frente a Millonarios de Colombia en la Bombonera.

Luego de finalizar la última temporada con un práctico 4-4-2 -sistema que le permitió alcanzar las semifinales-, el DT optó por iniciar el 2026 con una idea diferente. En los ensayos previos al duelo ante el conjunto cafetero, el Sifón probó un 4-3-3 bien marcado, con un solo centrodelantero y extremos abiertos, buscando mayor dinámica, asociación y profundidad ofensiva.

Entre las principales novedades aparecen las presencias de Ander Herrera y Kevin Zenón desde el arranque, dos nombres fuertes que rápidamente llamaron la atención de los hinchas. El cambio de dibujo también implica la disolución del doble nueve, ya que Miguel Merentiel sería el único atacante de referencia, acompañado por Exequiel Zeballos y Zenón por las bandas.

En cuanto a las ausencias, Boca no podrá contar con Edinson Cavani, Carlos Palacios ni Rodrigo Battaglia, todos descartados por distintas molestias físicas. En el caso del delantero uruguayo, continúa con trabajos diferenciados por una lumbalgia y el cuerpo técnico apunta a tenerlo en plenitud para el debut oficial ante Deportivo Riestra.

La probable formación de Boca para enfrentar a Millonarios



Si no hay cambios de último momento, el posible once del Xeneize para enfrentar a Millonarios sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.