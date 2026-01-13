La llamativa decisión que Boca tomó con una de sus joyas de Inferiores

Boca tomó una decisión al respecto con un volante que no tuvo mucha consideración con Claudio Úbeda y es seguido de cerca por varios clubes de Primera.

Boca tomó con una contundente medida con una de sus joyas de Inferiores. Foto: Prensa Boca Juniors

En Boca Juniors, los jóvenes talentos dejaron de ser simples promesas para convertirse en piezas estratégicas del proyecto deportivo del club. Algunos explotan rápidamente, otros necesitan tiempo, y hay quienes se encuentran en ese punto delicado donde el potencial está, pero las oportunidades todavía no abundan.

Ese es el caso de Camilo Rey Domenech, un volante de 19 años que vuelve a ocupar un lugar relevante en la planificación del Xeneize. El joven mediocampista, que participa de la pretemporada con el plantel profesional, despertó interés en el mercado: clubes del fútbol argentino, como Platense y Tigre, realizaron consultas concretas para llevárselo a préstamo.

Boca no dejará ir a Camilo Rey Domenech Sin embargo, la dirigencia y el cuerpo técnico comandado por Claudio Úbeda decidieron apostar por su continuidad. La decisión es clara: mantener a uno de los proyectos más prometedores de la cantera y darle la chance de pelear por un puesto en un equipo que tendrá un año cargado de desafíos.

Hace unos meses, Rey Domenech firmó la mejora del contrato que lo vincula con el club hasta diciembre de 2029. Foto: Prensa Boca Juniors Camilo Rey Domenech no se irá de Boca en este mercado de pases. Foto: Prensa Boca Juniors Camilo Rey Domenech y su experiencia en la Primera de Boca Rey Domenech ya conoce la Primera de Boca. Debutó en 2025 bajo la dirección de Fernando Gago y, a pesar de sus pocos partidos, dejó una buena impresión por su personalidad y despliegue en la cancha. Su progresión se vio interrumpida por una complicada lesión —un neumomediastino— que lo obligó a pausar su ritmo, aunque regresó con fuerza, participando incluso del plantel que viajó a Miami para el Mundial de Clubes. Tras esa experiencia, volvió a la Reserva, entrenando junto a la Primera mientras esperaba su momento para consolidarse.

El club mira a Camilo como un proyecto a largo plazo. Con Claudio Úbeda confirmado al frente del primer equipo, Boca se prepara para afrontar torneo local, Copa Argentina y Libertadores, un contexto que permitirá rotaciones y oportunidades para los jóvenes. Para la dirigencia y los entrenadores, Domenech no es un futbolista para ceder rápidamente, sino un jugador a desarrollar dentro del club.