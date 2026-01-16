La particular forma de trabajo de Mariano Toedtli, el DT que buscará devolver al Tomba a Primera

Tras su primer mes en Godoy Cruz, el entrenador tomó algunas decisiones llamativas vinculadas con su forma de trabajo y su relación con lo externo al club.

Luego de cumplir un mes al frente del plantel de Godoy Cruz, el director técnico Mariano Toedtli no sólo aguarda por estas horas por la llegada de más jugadores para terminar de conformar el plantel que afrontará la Primera Nacional 2026, sino también combina su labor diaria con una particular forma de trabajo.

A muy pocos días del debut en el regreso a la categoría, previsto para el domingo 8 de febrero a las 19 en el Feliciano Gambarte, el exdelantero afrontará las últimas tres semanas de preparación sabiendo que, de aquí al encuentro con Ciudad Bolívar, habrá movimientos en relación del plantel con el que cuenta.

Mariano Toedtli DT de Godoy Cruz Tomba Entrenamiento (18) El Tomba se prepara para el debut en la Primera Nacional. Marcos Garcia / MDZ Además, la experiencia que vivirá en el Tomba será la primera del Pájaro como director técnico principal, ya que hasta ahora su trabajo dentro del fútbol argentino, una vez que se retiró como futbolista profesional, se circunscribió a la asistencia técnica.

La particular forma de trabajo de Mariano Toedtli Casi siempre caminando de la mano de Gabriel Heinze, un entrenador que se caracterizó por trabajar cercano al futbolista y alejado a todo lo demás, ahora Toedtli buscará, con sus armas y su experiencia, devolver a Godoy Cruz a Primera División.