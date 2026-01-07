La llamativa decisión que tomó Godoy Cruz con Santino Andino en medio de los rumores

Mientras que por estas horas se define el futuro de Santino Andino, Godoy Cruz tomó una fuerte determinación con el joven futbolista de 20 años.

Godoy Cruz continúa con la preparación para el año que marcará su regreso a la Primera Nacional y, en el medio, se definirá durante el mes en curso la situación de varios futbolistas del plantel que se fue al descenso, entre los que emerge la figura de Santino Andino.

A propósito, el plantel que conduce Mariano Toedtli disputó este martes en el Feliciano Gambarte un amistoso ante el equipo de reserva, que dirige Osvaldo Miranda, con el objetivo de empezar a realizar trabajos con pelota luego de la primera parte de la pretemporada.

Godoy Cruz Nahuel Ulariaga anotó dos goles en la victoria ante el equipo de reserva este martes en el Gambarte. Prensa Club Godoy Cruz En el primer partido, el equipo superior derrotó a los juveniles 3 a 1, con dos goles de Nahuel Ulariaga y otro de Santiago Martínez, mientras que en el segundo también fue victoria del plantel profesional, pero en este caso por 2 a 0 con un doblete de Nicolás Fernández. Sin embargo, y más allá de las conclusiones que podrá sacar el cuerpo técnico, hubo una ausencia que llamó la atención.

La llamativa decisión que tomó Godoy Cruz con Santino Andino Mientras el plantel de Toedtli disputó estos dos encuentros de preparación, sosprendió una ausencia de peso que no participó de ninguno de los dos partidos. Se trata del delantero Santino Andino, quien no formó parte de los amistosos que se jugaron este martes por la mañana.