¡Bombazo! Talleres de Córdoba abrochó la vuelta de Diego Valoyes

Diego Valoyes se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Talleres de Córdoba y selló así su regreso al club que lo tuvo como una de las piezas más determinantes de los últimos años.

La operación se cerró mediante un préstamo desde Juárez de México , con opción de compra y un vínculo vigente hasta diciembre de 2026. De esta manera, Talleres logra incorporar a un futbolista con pasado reciente en la institución, conocimiento del fútbol argentino y un recorrido que lo posiciona como una apuesta fuerte para la temporada. El acuerdo también le permite al club evaluar su rendimiento antes de realizar una inversión definitiva.

El delantero colombiano de 29 años vuelve a vestir la camiseta de la “T” en este mercado de pases, con el objetivo de relanzar su carrera y aportar jerarquía al frente de ataque del conjunto cordobés, en un contexto de renovación y búsqueda de mayor contundencia ofensiva.

[VUELVE] Diego Valoyes es nuevo refuerzo de Talleres. *Ya hay acuerdo con Bravos de Juárez para un préstamo por un año con una opción de compra. #TratoHecho pic.twitter.com/LrGFDyOeSm

El regreso de Valoyes se da luego de una etapa irregular en el fútbol mexicano. En su paso por Juárez, el atacante disputó 25 partidos oficiales, en los que convirtió apenas tres goles y repartió tres asistencias. Los números estuvieron lejos de las expectativas generadas a su llegada y no reflejaron el nivel que supo exhibir en el fútbol argentino, donde fue uno de los jugadores más desequilibrantes en su posición.

Justamente, ese antecedente positivo es uno de los principales motivos que explican la decisión de Talleres . En su primer ciclo en el club, Valoyes disputó 141 encuentros oficiales, convirtió 26 goles y brindó 20 asistencias, cifras que lo consolidaron como una referencia ofensiva y un futbolista clave en los mejores años recientes de la institución. Su potencia física, su capacidad para atacar los espacios y su aporte constante al juego colectivo lo convirtieron en una pieza difícil de reemplazar.

Valoyes, una de las figuras que supo tener Talleres durante 2021 y 2022. Foto: La Voz del Interior

Desde el cuerpo técnico confían en que el colombiano pueda recuperar rápidamente su mejor versión. Conoce el club, el entorno y la exigencia del fútbol argentino, factores que juegan a su favor en esta nueva etapa. Además, llega con la motivación extra de dejar atrás un paso sin brillo por México y demostrar que todavía tiene mucho para aportar a nivel local.

Para Talleres, la vuelta de Valoyes también tiene un componente simbólico. Representa la recuperación de un jugador identificado con el proyecto deportivo y con la identidad del club, en un momento en el que la experiencia y el conocimiento del medio aparecen como valores fundamentales para afrontar una temporada exigente.

Con contrato hasta diciembre de 2026 y la expectativa de reencontrarse con su mejor nivel, Diego Valoyes inicia su segundo ciclo en Talleres de Córdoba. El club apuesta a la memoria futbolística y a la confianza en un nombre probado, mientras que el delantero colombiano tendrá una nueva oportunidad de volver a ser protagonista y decisivo en el fútbol argentino.

