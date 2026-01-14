Ronaldo Martínez, goleador del Torneo Clausura, está cerca de pasar a otro equipo del fútbol argentino

Luego de ser el máximo artillero del último Clausura, Ronaldo Martínez está a un paso de convertirse en refuerzo de otro club de la Liga Profesional.

El delantero paraguayo Ronaldo Martínez, goleador del Torneo Clausura con 8 goles y campeón del Apertura 2025 con Platense, está muy cerca de continuar su carrera en otro club del fútbol argentino, uno de los equipos que se movió con decisión en este mercado de pases.

Si bien la operación todavía no está cerrada, restan detalles para que Talleres de Córdoba adquiera el 50 por ciento de los derechos económicos del atacante, que viste la camiseta del Calamar desde enero de 2023. La negociación está avanzada y podría resolverse en breve.

Ronaldo Martínez, a un paso de ser dirigido por Carlos Tevez en Talleres Carlos Tevez en la Bombonera Carlitos Tevez espera por Ronaldo Martínez, un refuerzo de lujo para su Talleres de Córdoba. Fotobaires Martínez, de 29 años, había estado en el radar de algunos clubes de México en mercados anteriores, pero Platense logró retenerlo. En esta ocasión, el escenario es distinto y su salida aparece como inminente si no surge ningún imprevisto de último momento.

De concretarse el pase, Talleres será el tercer equipo del paraguayo en el fútbol argentino. Además de su etapa en Vicente López, tuvo un paso por Central Norte de Salta en 2019, antes de regresar al país con mayor continuidad.

El goleador paraguayo que hizo historia en Platense Ronaldo Martínez lanzó una picante frase. Foto: Instagram @ronaldoivan Ronaldo Martínez está listo para un nuevo desafío en el competitivo fútbol argentino. Foto: Instagram @ronaldoivan Formado en Cerro Porteño, donde no llegó a debutar en Primera, el atacante también tuvo pasos por Capiatá, The Strongest y Resistencia, antes de encontrar regularidad y protagonismo en el fútbol argentino.