¡Atención, Lepra!: se ponen a la venta las entradas para el debut en la Copa Argentina

Desde la organización de Copa Argentina dieron a conocer la información para el partido entre Independiente Rivadavia y Estudiantes (BA) del próximo domingo.

Copa Argentina dio a conocer este miércoles la información de la venta de entradas para el encuentro que Independiente Rivadavia, actual campeón del torneo, sostendrá ante Estudiantes de Buenos Aires correspondiente a la primera ronda de la edición 2026 del certamen, que se jugará el próximo domingo a las 19 en el estadio Único de La Pedrera.

Para este partido, el equipo de Alfredo Berti encarará los últimos tres días de preparación para llegar en condiciones al primer encuentro oficial del año y de cara al debut en el torneo Apertura, previsto para el viernes 23 ante Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia Lepra El plantel de Alfredo Berti se prepara para el debut en la temporada. Prensa Independiente Rivadavia. Si bien restan algunos entrenamientos para el domingo, el entrenador mantendrá parte de la base del equipo que terminó jugando el año pasado, a los que deberá sumarle algunos de los refuerzos que llegaron durante el actual mercado de pases.

Se ponen a la venta las entradas para el debut de la Lepra De cara al choque del domingo, Copa Argentina informó los detalles para la venta de entradas, que se desarrollará entre el sábado y el domingo tanto en Mendoza como en San Luis.

Estadio La Pedrera - Villa Mercedes El Azul del Parque enfrentará al Pincha de Caseros en el estadio ubicado en el Parque La Pedrera. Copa Argentina En nuestra provincia, los tickets se expenderán en las boleterías del estadio Bautista Gargantini el sábado, de 11 a 18, y el domingo de 9 a 14. Por su parte, en la vecina provincia, la venta será en calle Comandante Videla 152 de Villa Mercedes, el mismo domingo de 10 a 17.