La emotiva despedida de una figura de Independiente Rivadavia: "Soy un leproso más"

Uno de los integrantes del plantel campeón de la Copa Argentina y pieza clave para la obtención del título se despidió de la Lepra con un conmovedor posteo.

El plantel campeón de Independiente Rivadavia de la Copa Argentina 2025 ya sufrió varias bajas de cara a lo que viene.

En medio de una primera semana con muchas novedades en relación al mercado de pases, este martes una de las figuras de Independiente Rivadavia se despidió de la institución y lo hizo con una emotiva publicación en sus redes sociales oficiales.

Se trata del arquero Ezequiel Centurión, quien abandonará el plantel que conduce Alfredo Berti y continuará su carrera en River, el club en donde desarrolló la mayor parte de su camino como futbolista profesional antes de recalar en la Lepra.

Bajo su custodia del arco, los Azules del Parque no sólo consiguieron ser protagonistas del torneo Apertura 2025, sino también lograron la histórica obtención de la Copa Argentina y la consecuente clasificación a la Copa Libertadores de este año.

Si bien se encuentra con una lesión que lo marginó de la definición por penales ante Argentinos Juniors, en la histórica final en Córdoba, el arquero rionegrino se encuentra trabajando con el plantel de Marcelo Gallardo en San Martín de Los Andes y todo indica que se quedará a pelear el puesto con Franco Armani, quien también está lesionado.

"Queridos leprosos. Hoy me toca cerrar una etapa que fue muy importante para mi. Independiente Rivadavia me abrió las puertas y me hizo sentir en casa desde el primer día, viviendo momentos duros en principio, pero todos juntos logramos sacar adelante y llevar a lo más alto a este club hermoso".