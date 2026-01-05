El llamativo horario en el que debutarán Independiente Rivadavia y Gimnasia en el Apertura 2026

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación para las primeras 12 fechas del torneo, con días y horarios poco habituales.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, y Ariel Broggi, DT de Gimnasia, ya tienen la agenda para buena parte del torneo Apertura 2026.

En el comunicado, la entidad dio a conocer también algunos puntos importantes para entender los motivos de tal programación, como por ejemplo las 72 horas de descanso entre partido y partido o las solicitudes de los organismos de seguridad para evitar inconvenientes entre los encuentros.

Liga Profesional El torneo Apertura 2026 se pondrá en marcha el jueves 22 de enero con cinco partidos. Liga Profesional Además, para el armado de las fechas se tuvo en cuenta los pedidos de las empresas de televisión encargadas de los derechos de los partidos, como así también el horario de verano, que se mantendrá hasta el desarrollo de la décima fecha, inclusive.

El llamativo horario en el que debutarán Independiente Rivadavia y Gimnasia Si bien con el transcurso del certamen pueden aparecer modificaciones, los equipos mendocinos ya conocen su hoja de ruta para casi la totalidad del torneo Apertura, que se iniciará el jueves 22 de enero con la realización de cinco encuentros.

Precisamente ese día será el debut oficial de Gimnasia y Esgrima, que visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en el llamativo horario de las 22.15. A esa misma hora también jugará Independiente Rivadavia, pero en este caso lo hará el viernes 23, cuando reciba en el Bautista Gargantini a Atlético Tucumán.