Boca y un obstáculo inesperado en la negociación por Marino Hinestroza

La negociación entre Boca Juniors y Marino Hinestroza atravesó un giro inesperado en las últimas horas. A pocos días del cierre del libro de pases, una discrepancia en los términos del contrato impidió que el extremo colombiano selle su vínculo con el club y dejó su llegada en suspenso.

El punto de conflicto no está relacionado con Atlético Nacional, ya que el entendimiento entre clubes permanece firme. Boca acordó la compra del ciento por ciento del pase por una cifra cercana a los cinco millones de dólares, además de establecer una plusvalía del 20% a favor del conjunto colombiano en caso de una futura venta que supere el monto actual de la transferencia.

Sin embargo, desde el entorno del jugador señalan que las condiciones contractuales que recibió Hinestroza no coinciden con lo hablado previamente. Las diferencias económicas dilataron la firma y obligaron a ambas partes a reabrir la negociación en busca de un nuevo consenso.

Marino Hinestroza, uno de los futbolistas que Riquelme tiene en carpeta Foto: Instagram @maarii_angulo El pase de Hinestroza a Boca Juniors suma tensión en la recta final del mercado. Foto: Instagram @maarii_angulo Boca Juniors, el mercado de pases y los plazos que corren Mientras la situación se redefine, Hinestroza permanece en su país y no se incorporó a la pretemporada. Aunque había sido señalado de manera informal como el primer refuerzo de Boca para 2026, la operación aún no está cerrada y el cuerpo técnico continúa sin incorporaciones.

De cara al amistoso frente a Millonarios, Claudio Úbeda mantendría la base del equipo, con Brian Aguirre y Exequiel Zeballos ocupando las bandas y Miguel Merentiel como referencia ofensiva. La ausencia de refuerzos comienza a sentirse en la planificación deportiva.