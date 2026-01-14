Parte médico de Boca: los 4 lesionados que se pierden el amistoso ante Millonarios de Colombia

Para este compromiso, el DT Claudio Úbeda dio a conocer una lista de 28 concentrados, aunque rápidamente llamaron la atención cuatro ausencias de peso: Rodrigo Battaglia, Edinson Cavani, Milton Giménez y Carlos Palacios, todos futbolistas con chances concretas de ser titulares si estuvieran en plenitud física.

Minutos después de oficializar la nómina, el club publicó el parte médico con los motivos de cada baja. En el caso de Cavani, el delantero presenta una lumbalgia, mientras que Giménez quedó marginado por una pubalgia.

#ParteMédico Palacios, Carlos: Presenta sinovitis de rodilla derecha.Battaglia, Rodrigo: Presenta tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho.Cavani, Edinson: Presenta lumbalgia.Giménez, Milton: Presenta pubalgia.Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/INhwxcxuI9

Por su parte, Carlos Palacios padece una sinovitis en la rodilla derecha, lesión que lo obliga a frenar en plena pretemporada. El cuadro más delicado es el de Battaglia, diagnosticado con una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho, una dolencia que incluso podría marginarlo durante varios meses.

Así, el cuerpo técnico deberá rearmar el equipo para el estreno del año, en un amistoso que servirá para empezar a sacar conclusiones y sumar minutos de competencia.

Los convocados de Boca para el duelo frente a Millonarios

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García, Sebastián Díaz Robles.

Defensores: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco, Kevin Zenón, Joaquín Ruiz, Santiago Dalmasso, Agustín Martegani.

Delanteros: Exequiel Zeballos, Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Lucas Janson.

El posible 11 de Boca

Si no hay sorpresas, Boca saldría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Ander Herrera; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

El amistoso se podrá ver por Disney+ Premium y también por ESPN Premium dentro del pack fútbol.