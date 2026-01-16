La tajante postura que tomó San Lorenzo con sus figuras por el interés de Boca y River

Alexis Cuello, Gastón Hernández y Jhohan Romaña son seguidos de cerca por el Xeneize y el Millonario respectivamente, y San Lorenzo tomó una medida al respecto.

San Lorenzo abrió el 2026 con sensaciones encontradas. En su estreno amistoso cayó ante Cúcuta en Montevideo, en un partido que dejó más conclusiones que preocupaciones, tanto por el desarrollo del juego como por las señales que el club decidió enviar en pleno mercado de pases. Jhohan Romaña, Alexis Cuello y Gastón Hernández estuvieron desde el arranque, pese a los sondeos y negociaciones latentes con Boca y River.

La presencia de los tres futbolistas no fue casual. En Boedo interpretaron el encuentro disputado en el estadio Luis Franzini como una oportunidad para marcar una postura institucional clara, que luego se terminó de confirmar puertas adentro. La dirigencia, el cuerpo técnico y los propios jugadores coincidieron en mostrar unidad frente a las especulaciones externas.

Damián Ayude San Lorenzo San Lorenzo tomó una medida con el interés de Boca y River por sus grandes figuras. @SanLorenzo Tras el pitazo final, los principales referentes de la flamante Comisión Directiva mantuvieron una charla directa con el plantel. Allí dejaron en claro que solo escucharán ofertas que se ajusten a las valuaciones del club y que, de no aparecer propuestas convincentes, la prioridad será sostener la estructura del equipo. Una línea que coincide plenamente con el pensamiento del entrenador Damián Ayude, quien insiste desde hace tiempo en no desarmar la base.

La medida que tomó San Lorenzo con respecto al interés de Boca y River por sus figuras En el caso puntual de Cuello, desde Boca aseguran tener un entendimiento contractual con el delantero, aunque la negociación con San Lorenzo sigue empantanada. En Boedo no se mueven de su postura: exigen tres millones de dólares netos por el 60% del pase, teniendo en cuenta que el 40% restante pertenece a Almagro.

Alexis Cuello Alexis Cuello sigue en la mira de Boca. @SanLorenzo La situación de Romaña, en tanto, parece más clara desde lo futbolístico. El defensor colombiano dejó saber que su intención nunca fue marcharse del club y, más allá del malestar generado por declaraciones de algunos dirigentes — como las del vocal Ulises Morales en una reunión de Comisión Directiva—, se mostró comprometido y a gusto, algo que ratificó con su participación en el amistoso.