Festeja Ayude: San Lorenzo acordó la llegada de su primer refuerzo

Sonríe Damián Ayude y todo San Lorenzo por la llegada del primer refuerzo en este mercado de pases.

San Lorenzo sigue enfocado en la pretemporada y se entrena pensando en el amistoso de este miércoles a las 21:00 (hora de Argentina) frente a Deportivo Cúcuta de Colombia. No obstante, en las últimas horas del domingo por la noche, Damián Ayude recibió una gran noticia de cara al comienzo de una nueva semana de entrenamientos.

La dirigencia del cuadro azulgrana confirmó al primer refuerzo de este mercado de pases y cerraron la llegada de Mauricio Cardillo, mediocampista de 22 años que viene de quedar libre en Independiente Rivadavia, y este lunes por la mañana se sumará al plantel para comenzar con los entrenamientos de una nueva semana.

Mauricio Cardillo, el primer refuerzo de San Lorenzo En una temporada donde disputó 33 compromisos y convirtió tres goles con la Lepra mendocina, Cardillo quedó con el pase en su poder y firmará contrato con San Lorenzo en condición de libre. No obstante, previo a oficializar su llegada, la institución azulgrana debe levantar las inhibiciones, que alcanzan una cifra superior a los tres millones de dólares.

mauricio cardillo gol.JPG Mauricio Cardillo, el primer refuerzo de San Lorenzo en 2026. ALF PONCE MERCADO / MDZ Según informaron desde la CD, las gestiones para cancelar esos compromisos avanzan de manera positiva y confían en poder quedar habilitados para intervenir en el mercado de transferencias en el corto plazo.