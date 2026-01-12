El picante posteo de Jhohan Romaña mientras se negocia su salida a River: "Tuvieron que..."

En medio de las negociaciones con el Millonario, Jhohan Romaña reposteó una picante publicación en sus redes y generó mucho revuelo.

River sigue buscando un defensor central para reforzar una zaga que estuvo muy cuestionada durante 2025. Ante ello, Marcelo Gallardo pidió que avancen en las negociaciones por Jhohan Romaña, una de las figuras del San Lorenzo de Damián Ayude.

El primer paso lo dio el Millonario quien envió una oferta de 1.5 millones de dólares y que el Ciclón la rechazó inmediatamente. Unos días más tarde, los de Núñez acercaron otra oferta de de 2.6 millones de dólares por la mitad del pase del colombiano, algo que en Boedo no ven con buenos ojos porque el deseo es vender un porcentaje más: pretenden cinco millones por el 80% del pase.

El picante posteo que subió Jhohan Romaña a sus redes Mientras las negociaciones entre ambos clubes continúan, en las últimas horas Romaña reposteó una picante historia a sus redes que aumentó la incertidumbre de sus situaciones y su futuro en el equipo de Ayude. "Tuvieron que hablar mal de mí para quedar bien con otros", escribió el marcador central de 27 años en su cuenta de Instagram y lo acompañó con unos corazones azulgranas.

image La picante historia que reposteó Jhohan Romaña en las últimas horas. IG @Johan_espitia98_ El futbolista atraviesa un fuerte malestar por su vínculo con la actual dirigencia de San Lorenzo, a la que acusa de haber manejado la situación de forma tal que la opinión pública terminara volviéndose en su contra. El nivel de tensión es tan alto que no se descarta que Romaña rompa el silencio en las próximas horas, cuando brindaría declaraciones para exponer su versión de lo sucedido.

Como siguen las negociaciones con River Desde San Lorenzo se mantienen firmes con desprenderse del defensor a cambio de 5 millones de dólares. Por su parte, River avanzó con una propuesta concreta para quedarse con la totalidad del pase del defensor colombiano Romaña: ofrecería 3 millones de dólares por la otra mitad, más de lo que cuesta la primera parte, con un plazo de un año para ejecutar la operación.