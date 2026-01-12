La lapidaria sentencia de un vocal de San Lorenzo contra Jhohan Romaña en plena negociación con River: "Es un mal tipo, hace..."

En medio de las charlas con River y en el marco de la reunión abierta de la CD transitoria de San Lorenzo, Ulises Morales apuntó contra Jhohan Romaña.

Jhohan Romaña ha sido uno de los mejores jugadores y referentes de San Lorenzo en los difíciles últimos dos años. Su gran calidad hizo que apareciera en la mira de varios clubes, entre los que se destaca River Plate, que lo tiene como uno de sus principales apuntados para sumarlo a sus filas.

En la que está siendo una de las más grandes novelas de este mercado de pases, con negociaciones que llevan casi un mes y con muchas muchas versiones cruzadas, el defensor colombiano lanzó en los últimos días una serie de sugerentes y picantes posteos en redes que generaron un gran revuelo tanto en Núñez como en Boedo.

Ulises Morales fulminó a Jhohan Romaña Ulises Morales Romaña Y para sumar más leña al fuego, este lunes, en el marco de la reunión abierta de la Comisión Directiva que celebró el Ciclón en la sede del club, Ulises Morales, actual vocal provisorio, estalló contra el central de 27 años y lo fulminó: "Romaña es un mal tipo. Hizo todo lo posible para irse libre, hace circo en la cancha", lanzó, según informó en su cuenta de X el periodista partidario Gian Pantano.

Morales, exvicepresidente de la Asamblea de socios durante la presidencia de Marcelo Moretti, integra actualmente la CD transitoria que preside Sergio Costantino hasta que se celebren las elecciones anticipadas el próximo 30 de mayo. Fue elegido como uno de los 20 miembros en la Asamblea Extraordinaria que se llevó a cabo el pasado 23 de diciembre.