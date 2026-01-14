En su primer amistoso del año, San Lorenzo perdió por 1-0 contra Cúcuta Deportivo

San Lorenzo cayó por la mínima frente Cúcuta Deportivo en el Estadio Luis Franzini de Montevideo por un gol de Luifer Hernández al minuto 73.

Por la Serie Río de la Plata, el San Lorenzo de Damián Ayude cayó su primer amistoso de pretemporada frente a Cúcuta Deportivo de Colombia en el Estadio Luis Franzini de Montevideo. El único gol del encuentro lo marcó Luifer Hernández al minuto 73.

De esta manera, el conjunto de Boedo, que atraviesa una fuerte crisis institucional, fue derrotado por el combinado colombiano, que logró en la última temporada el ascenso a la Primera División del fútbol cafetero tras cinco años en la segunda cateegoría.

Hubo pocas emociones en un primer tiempo donde las situaciones de gol fueron escasas. El Ciclón dominó en gran parte el balón y generó más peligro que el rival, pero no tuvo la efectividad necesaria de cara al arco para convertir.

En el complemento, San Lorenzo buscó con mayor insistencia el arco rival y finalizó el duelo con un total de 15 remates, contra 4 de Cúcuta, pero sin la efectividad necesaria para vencer el arco del argentino Federico Abadía.

En el peor momento del cuadro rojinegro, que no llegaba al área defendida por Orlando Gill, Luifer Hernández controló el balón dentro del área, enganchó para dejar al guardameta azulgrana en el camino y definió solo frente al arco.