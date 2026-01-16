La Liga Profesional anunció los primeros dos cambios en la programación del Torneo Apertura: a qué equipos involucra

A 10 días del comienzo del certamen local, la Liga Profesional y la AFA anunciaron cambios en los horarios de dos partidos.

El próximo jueves 22 de enero a las 17 horas en el José María Minella, Aldosivi y Defensa y Justicia abrirán el Torneo Apertura 2026. A pesar de que faltan 10 días para que la pelota vuelva a rodar, la Liga Profesional y la AFA anunciaron los primeros dos cambios en la programación del certamen local y que tiene como protagonistas a San Lorenzo, Lanús, Rosario Central y Racing.

A pesar de que la casa madre del fútbol argentino ya había dado a conocer el fixture con los horarios de las primeras 12 fechas del Apertura, el pasado miércoles por la noche anunciaron cambios de horarios en los partidos del Ciclón frente al Granate y de la Academia ante el Canalla.

San Lorenzo-Lanús y Racing-Rosario Central sufrieron modificaciones en sus horarios Por "cuestiones organizativas" la entidad encargada de la Primera División reveló los detalles a través de su cuenta de X. Por la primera fecha del torneo, San Lorenzo recibirá al vigente campeón de la Copa Sudamericana en el Nuevo Gasómetro. En un principio el partido estaba pactado para las 17:45, pero se adelantó y se jugará a las 19:00.

Por cuestiones organizativas, el partido entre San Lorenzo y Lanús, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, se jugará el viernes a las 19.00 (estaba programado a las 17.45). A su vez, Racing - Rosario Central, por la segunda fecha, se disputará el miércoles 28/01 a las 19. En paralelo, y pensando en la continuidad del calendario, el cruce intersemanal de Racing frente a Rosario Central por la segunda fecha sufrió una modificación logística. El encuentro, programado para el miércoles 28 de enero en el Cilindro de Avellaneda, se mantendrá en esa jornada pero tendrá un ajuste en el horario: el inicio fue reprogramado para las 19, una hora más tarde de lo previsto inicialmente.

La Liga Profesional cambió su logotipo El fútbol argentino inició el 2026 con una renovación de imagen. En los últimos días, la Liga Profesional dio a conocer su nuevo escudo institucional, acompañado por una identidad visual completamente actualizada y una paleta cromática diferente. La propuesta apunta a reforzar un mensaje concreto: colocar al hincha en el centro de la escena como eje del juego, no solo desde lo deportivo, sino también desde su peso simbólico y cultural dentro del fútbol nacional.