Insólito: Arturo Vidal se consideró el mejor volante de la historia por encima de Xavi, Andrés Iniesta y otras leyendas
Arturo Vidal participó de un juego en el que se comparaba con otras leyendas del mediocampo y al finalizar, dejó en claro que es el mejor en su posición.
Arturo Vidal volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez lejos del césped y más cerca de la controversia. En el tramo final de su carrera, el mediocampista chileno protagonizó un video viral que encendió el debate al minimizar a dos campeones del mundo con la Selección Argentina, una actitud que rápidamente generó repercusión y opiniones encontradas en el ambiente futbolero.
El historial del “Rey Arturo” respalda su peso propio dentro del fútbol sudamericano y europeo. Bicampeón de América con Chile y con un recorrido por gigantes del continente como Juventus, Bayern Múnich y Barcelona, supo marcar una época por su intensidad, carácter y protagonismo. Sin embargo, ese recorrido exitoso casi siempre estuvo acompañado por declaraciones ruidosas y gestos que alimentaron la polémica.
Hoy, con un presente distante de aquel nivel que lo llevó a la élite y defendiendo los colores de Colo-Colo, Vidal parece encontrar mayor visibilidad fuera del campo de juego. Las redes sociales se convirtieron en su principal escenario y cada aparición pública suele disparar debates inmediatos.
El episodio que reavivó la discusión fue un video publicado por el propio jugador en Instagram. En el desafío, la consigna era reaccionar únicamente si aparecía el nombre de un mediocampista más completo que él. Ante la mención de figuras consagradas, Vidal optó por el silencio, gestos irónicos y risas, pero el momento que más ruido generó fue su actitud frente a los futbolistas argentinos, un detalle que amplificó el impacto y reavivó viejas rivalidades.
Arturo Vidal se consideró mejor que Iniesta, Xavi, Pirlo y otras leyendas
El primer nombre que sonó en el video fue el de Leandro Paredes y la reacción fue elocuente: Vidal optó por el silencio absoluto. Luego aparecieron Aurélien Tchouaméni, Ivan Rakitic y Charles Aránguiz, una seguidilla que apenas logró hacerlo dudar por instantes mínimos, sin que llegara a pronunciar palabra.
La escena tomó mayor repercusión cuando se mencionó a Rodrigo De Paul. Allí el chileno esbozó un gesto adusto y evidenció su desaprobación hacia el mediocampista argentino, con quien mantiene un historial de cruces dentro del campo y una relación marcada por la rivalidad. Aunque el momento fue breve, resultó suficiente para encender el debate.
La lista continuó con pesos pesados del mediocampo mundial como Casemiro, N’Golo Kanté y Rodri, además de referentes de distintas generaciones: Frank Lampard, Steven Gerrard, Xabi Alonso, Andrea Pirlo, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. A pesar del palmarés y la huella que dejaron en la historia del fútbol, Vidal mantuvo la misma postura: silencio, gestos irónicos y ninguna concesión.