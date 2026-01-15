La fuerte banca de Leandro Paredes a la continuidad de Claudio Úbeda como DT de Boca: "Siempre tuvimos..."

Leandro Paredes habló en la previa del amistoso ante Millonarios y dejó en claro la postura del plantel de Boca sobre la continuidad del DT.

Leandro Paredes habló y dejó un mensaje clarito. El capitán respalda a Úbeda en el arranque del 2026.

Leandro Paredes volvió a respaldar públicamente a Claudio Úbeda en el arranque del 2026. El capitán de Boca Juniors tomó la palabra en la previa del amistoso ante Millonarios en La Bombonera y dejó una definición fuerte sobre la continuidad del entrenador.

“Siempre tuvimos la ilusión de que Claudio pueda seguir con nosotros. Terminamos el torneo mucho mejor de lo que empezamos”, aseguró el volante en diálogo con ESPN, dejando en claro que el plantel apoyaba la decisión de sostener al DT.

El respaldo no es menor. Paredes ya había bancado fuerte a Úbeda en el tramo final del Torneo Clausura, incluso comparándolo con Lionel Scaloni. Sin embargo, la eliminación en semifinales ante Racing expuso tensiones internas, sobre todo por el enojo del capitán cuando el DT decidió sacar a Exequiel Zeballos, que era el mejor del equipo.

Con el Sifón, Boca cerró el campeonato con 7 triunfos y 3 derrotas tras la salida de Miguel Ángel Russo, pero la caída ante Racing fue un golpe duro. El ingreso de Alan Velasco, que llevaba dos meses sin jugar por lesión, por el desequilibrante Changuito Zeballos quedó en el centro de las críticas y puso al cuerpo técnico bajo la lupa.

Aun así, durante el receso la dirigencia decidió sostener el proyecto. Juan Román Riquelme ratificó a Úbeda antes del inicio de la pretemporada y el plantel celebró la decisión. “Habíamos encontrado algo que nos había inculcado. Seguir con él para nosotros era importante y que pueda estar es muy bueno para todos”, completó Paredes.