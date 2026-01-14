El Argentina-España que se jugará antes de la Finalissima en Qatar
Antes de la Finalissima del 27 de marzo en Doha, Argentina y España podrían enfrentarse en un partido de leyendas.
Tras varios meses de idas y vueltas, UEFA, Conmebol, AFA y la RFEF lograron destrabar la organización de una nueva edición de la Finalissima, el certamen que enfrenta a los campeones vigentes de la Copa América y la Eurocopa. En esta oportunidad, el cruce será entre la Selección argentina y España.
El torneo tiene antecedentes históricos bajo el nombre de Copa Artemio Franchi. La primera edición se disputó en 1985, en el Parque de los Príncipes de París, con triunfo de Francia por 2 a 0 ante Uruguay. La segunda fue en 1993, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, donde Argentina superó a Dinamarca por penales.
A partir del acuerdo entre Alejandro Domínguez y Aleksander Ceferín, presidentes de Conmebol y UEFA, se estableció una serie de tres ediciones. La primera ya quedó en manos de la Albiceleste en junio de 2022, con el recordado 3 a 0 ante Italia en Wembley, con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.
Antes de la Finalissima, se viene un cruce especial
La segunda edición se jugará el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, Qatar, un escenario muy especial para la Selección argentina, ya que allí fue campeona del mundo tras vencer a Francia y también disputó partidos ante Arabia Saudita, México, Países Bajos y Croacia.
Pero el evento no se limitaría solo al partido oficial. En la previa, se trabaja para concretar un partido de leyendas entre Argentina y España, que podría disputarse el jueves 26 de marzo por la tarde, también en la capital qatarí, como antesala de lujo de la Finalissima.
Los nombres que suenan para el partido de leyendas entre Argentina y España previo a la Finalissima
Del lado argentino, ya hay algunos nombres sobre la mesa: Sergio Goycochea, Rolando Schiavi, Maxi Rodríguez, Ariel Ortega y Ezequiel Lavezzi, quienes recientemente participaron de un encuentro similar ante Uruguay. En el caso de España, todavía no hay confirmaciones, aunque se espera una base de futbolistas campeones del mundo en Sudáfrica 2010.
Así, Qatar se prepara para vivir dos jornadas cargadas de historia, nostalgia y fútbol de alto vuelo, con Argentina y España como protagonistas absolutos.