El Argentina-España que se jugará antes de la Finalissima en Qatar

Antes de la Finalissima del 27 de marzo en Doha, Argentina y España podrían enfrentarse en un partido de leyendas.

La Finalissima entre Argentina y España se disputará el viernes 27 de marzo en el Lusail Stadium de Qatar.

Tras varios meses de idas y vueltas, UEFA, Conmebol, AFA y la RFEF lograron destrabar la organización de una nueva edición de la Finalissima, el certamen que enfrenta a los campeones vigentes de la Copa América y la Eurocopa. En esta oportunidad, el cruce será entre la Selección argentina y España.

El torneo tiene antecedentes históricos bajo el nombre de Copa Artemio Franchi. La primera edición se disputó en 1985, en el Parque de los Príncipes de París, con triunfo de Francia por 2 a 0 ante Uruguay. La segunda fue en 1993, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, donde Argentina superó a Dinamarca por penales.

A partir del acuerdo entre Alejandro Domínguez y Aleksander Ceferín, presidentes de Conmebol y UEFA, se estableció una serie de tres ediciones. La primera ya quedó en manos de la Albiceleste en junio de 2022, con el recordado 3 a 0 ante Italia en Wembley, con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

Antes de la Finalissima, se viene un cruce especial finalissima La Finalissima entre Argentina y España vuelve a escena. Archivo La segunda edición se jugará el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, Qatar, un escenario muy especial para la Selección argentina, ya que allí fue campeona del mundo tras vencer a Francia y también disputó partidos ante Arabia Saudita, México, Países Bajos y Croacia.

Pero el evento no se limitaría solo al partido oficial. En la previa, se trabaja para concretar un partido de leyendas entre Argentina y España, que podría disputarse el jueves 26 de marzo por la tarde, también en la capital qatarí, como antesala de lujo de la Finalissima.