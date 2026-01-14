Podio argentino en SSV: Jeremías González Ferioli fue tercero en la Etapa 10 del Dakar

El piloto cordobés finalizó tercero en la exigente décima etapa del Rally Dakar, disputada hasta Bisha, y consolidó su protagonismo en la categoría.

Brock Heger consiguió su quinta victoria de etapa en el Rally Dakar 2026 dentro de la categoría SSV, un logro que reafirma su dominio en la competencia. El piloto estadounidense volvió a imponerse tras una jornada intensa, en la que debió exigirse al máximo para sostener el liderazgo frente a sus principales rivales.

Xavier de Soultrait fue uno de los grandes protagonistas del día y finalizó en un sólido segundo lugar, a solo 1'25" de su compañero de equipo. De esta manera, Polaris volvió a copar los dos primeros puestos de la clasificación de etapa, confirmando su supremacía mecánica y estratégica en el desierto saudí.

El argentino Jeremías González Ferioli completó una destacada actuación y se quedó con el tercer puesto de la etapa, a poco más de 5' del vencedor. El cordobés logró mantener un ritmo constante y efectivo que le permitió subirse al podio en una jornada de alta exigencia, mientras que el chileno Francisco Chaleco López cerró un día complicado y terminó a "9'20''".

ssv etapa 10 Brock Heger consiguió su quinta victoria de etapa en el Rally Dakar 2026 dentro de la categoría SSV. Jeremías González Ferioli, protagonista argentino en SSV Con este resultado, González Ferioli reafirmó su competitividad en la categoría SSV T4 y volvió a posicionarse entre los mejores de la etapa. En la general, la quinta victoria de etapa le permitió a Heger ampliar su ventaja al frente de la tabla, con más de una hora de diferencia sobre Chaney.