El dardo de Manuel Pellegrini a Florentino Pérez por la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid: "Como DT uno depende..."

Manuel Pellegrini, ex DT del Real Madrid, fue contundente al analizar la destitución del español y dejó una frase que apunta directo a la dirigencia.

El chileno Manuel Pellegrini se saluda afectuosamente con Xabi Alonso en el Real Madrid vs Betis del 4 de enero pasado en el estadio Santiago Bernabéu.

El chileno lamentó la salida del español y puso el foco en los tiempos del fútbol moderno. “Es un técnico que venía con una brillante carrera. Juzgar un trabajo en 3 o 4 meses, a mí personalmente, no me parece lo correcto. Tampoco tengo todas las informaciones ni sé por qué se tomó la medida”, señaló.

Pero el Ingeniero fue más allá y dejó una frase que sonó como un mensaje directo a Florentino Pérez, presidente del Merengue. “Mejor o peor, el Real Madrid sigue en las tres competiciones, está a 4 puntos del puntero y sigue en la Champions League. Todos los procesos tienen un tiempo de elaboración, de repente bajan, de repente suben, y como técnico uno depende solamente de la madurez de la parte directiva para saber hasta cuándo lo pueden mantener”.

El palito de Manuel Pellegrini a Florentino Pérez tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid Pellegrini, campeón como DT con San Lorenzo y River, sabe bien lo que significa chocar con la conducción del club. Él mismo fue destituido tras la temporada 2009-2010 y recordó aquel episodio sin rodeos. "Había una nula relación con la directiva. Desde que llegué tuvimos diferencias de pensar lo que es la labor de un técnico con una directiva", explicó.

En ese sentido, detalló el quiebre con el presidente. “Me mandó una orden de que dos jugadores iban fuera del equipo y que venían dos importantes. Lo hablé con Valdano y nunca más hablé con él. Son distintas maneras de pensar y el presidente es él”. Y dejó una advertencia final desde su experiencia: “Si un técnico pierde la autoridad con la directiva, te echan al día siguiente los jugadores”.