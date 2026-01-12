¡No va más! El Real Madrid puso fin al ciclo de Xabi Alonso luego de la derrota ante Barcelona

El Real Madrid confirmó la desvinculación del entrenador luego de la caída en la final frente al conjunto catalán.

El Real Madrid informó este lunes que Xabi Alonso dejará de ser el entrenador del primer equipo tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. La decisión fue comunicada oficialmente por la institución, que señaló que la desvinculación se produjo "de mutuo acuerdo" entre ambas partes y que se resolvió poner fin a su etapa al frente del plantel profesional.

En el mismo comunicado, el club expresó un mensaje de reconocimiento hacia el exfutbolista y entrenador. "Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", destacó la entidad madrileña.

Álvaro Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, tomando las riendas de Raúl González, y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista donde comenzó en la temporada 2020/21 dirigiendo al Infantil A.

El ciclo de Xabi Alonso como DT Xabi Alonso asumió la conducción del Real Madrid en junio pasado para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes, luego de cerrar su ciclo en el Bayer Leverkusen. Designado como reemplazante de Carlo Ancelotti, el entrenador más exitoso en la historia del club, el técnico debutó el 18 de junio con un empate frente a Al-Hilal. En ese certamen sumó cuatro triunfos, aunque su recorrido se detuvo en las semifinales, donde el equipo fue superado con claridad por el PSG (4-0).