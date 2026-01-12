Real Madrid tiene nuevo DT: lo anunció 8 minutos después de informar la salida de Xabi Alonso

En una rápida sucesión de anuncios, el Real Madrid informó primero la salida de Xabi Alonso e inmediatamente después presentó a su reemplazante.

El Real Madrid activó un movimiento relámpago en su conducción deportiva tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Apenas ocho minutos después de comunicar oficialmente la salida de Xabi Alonso a través de sus redes sociales, el club anunció al nuevo entrenador del primer equipo.

El elegido por la dirigencia fue Álvaro Arbeloa, hasta ahora técnico del Real Madrid Castilla y una figura con profundo conocimiento de la estructura interna del club. La decisión se tomó de manera inmediata, con el objetivo de dar una señal de continuidad institucional y estabilidad tras el cierre del ciclo de Alonso.

La confirmación llegó mediante un comunicado oficial, en el que la entidad blanca informó: "El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo", sellando así uno de los anuncios más veloces de los últimos años en la Casa Blanca.

Comunicado Oficial: Álvaro Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026 Un hombre de la casa para liderar el nuevo ciclo en el Real Madrid Álvaro Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, cuando asumió el cargo tras la salida de Raúl González. Su recorrido como entrenador está íntegramente ligado a la cantera del Real Madrid, donde inició su camino en la temporada 2020/21 al frente del Infantil A, equipo con el que se proclamó campeón de Liga.

Luego continuó su progresión en las divisiones formativas del club, pasando por el Cadete A y más tarde por el Juvenil A, donde logró uno de los períodos más exitosos de su carrera como técnico. En la temporada 2022/23 consiguió un histórico triplete —Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones— y volvió a levantar el título liguero en la campaña 2024/25, resultados que terminaron de consolidar su perfil dentro del proyecto deportivo.