Las 4 bajas confirmadas de Boca para el amistoso ante Olimpia y el sorpresivo once que probó Úbeda

Tras el empate sin goles ante Millonarios, Boca se prepara para su segunda prueba frente a Olimpia y Úbeda ya analiza alternativas en la formación.

A la espera de que se destrabe el fichaje de Marino Hinestroza y se sume algún refuerzo, Boca Juniors está plenamente enfocado en la pretemporada. Este miércoles tuvo su primera prueba al igualar 0-0 con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo, y el domingo tendrá su segundo amistoso contra Olimpia de Paraguay.

El duelo ante el Decano guaraní, que se disputará en el Estadio Único de San Nicolás, será el último encuentro de preparación del Xeneize antes de debutar en el Torneo Apertura el 25 de enero ante Deportivo Riestra, y Claudio Úbeda ya sabe que hay 4 futbolistas con los que no podrá contar.

Palacios, Carlos: Presenta sinovitis de rodilla derecha.



Palacios, Carlos: Presenta sinovitis de rodilla derecha.

Battaglia, Rodrigo: Presenta tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho.

Cavani, Edinson: Presenta lumbalgia.

Giménez, Milton: Presenta pubalgia.



Se trata de Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Edinson Cavani y Milton Giménez, quienes ya se perdieron el choque ante el Azul y Blanco colombiano por sus respectivas lesiones y tampoco estarán disponibles para este fin de semana. De momento no hay ningún nuevo jugador afectado por cuestiones físicas, por lo que el Sifón tiene plena libertad para probar al resto del plantel.

El sorpresivo once que paró Claudio Úbeda Y así lo hizo este en la práctica de este jueves, en el que planteó un once completamente alternativo y no paró a ninguno de los futbolistas que fueron de arranque en la Bombonera (aunque algunos de ello entraron en el segundo tiempo): Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Dalmasso, Tomás Belmonte, Agustín Martegani; Kevin Zenón, Lucas Janson y Alan Velasco.