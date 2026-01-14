Zeballos erró un penal y Boca igualó 0-0 con Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo

Sobre el final del complemento, a los 89 minutos, el arquero uruguayo Guillermo De Amores le atajó un penal al delantero Exequiel Zeballos que podría haberle dado al Xeneize la victoria en el cierre.

En los primeros 45 minutos de juego, ninguno de los dos equipos inquietó el arco contrario y el encuentro amistoso careció de oportunidades claras de peligro. Antes del pitido inicial se había realizado un pequeño homenaje a Russo .

El homenaje de los jugadores de Boca y Millonarios a Russo

En un complemento que siguió la sintonía del primer tiempo, a los 43 minutos, el defensor Jorge Arias derribó al delantero Exequiel Zeballos y el arbitro Ariel Penel sancionó penal para Boca .

El Changuito se hizo cargo de ejecutarlo, pero no logró transformarlo en gol ya que remató con suma displicencia al palo izquierdo del arquero uruguayo Guillermo De Amores, que lo atajó sin dificultad alguna.

Con este encuentro, el equipo de Claudio Úbeda empezó el 2026 con un empate de carácter amistoso y su próximo partido de preparación será el domingo a las 21:00 en el estadio Único de San Nicolás ante Olimpia de Paraguay.

Ambos equipos recibieron el trofeo de la Copa Miguel Ángel Russo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2011591574077993217?s=20&partner=&hide_thread=false ¡RECONOCIMIENTO PARA AMBOS! Tras el empate, el Chelo Delgado le entregó una copa a Paredes y una a Falcao, los capitanes de Boca y Millonarios, e intercambiaron camisetas en la #CopaMiguelAngelRusso.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TjKuAtcB9g — SportsCenter (@SC_ESPN) January 15, 2026

Por su parte, Millonarios cerró su pretemporada en Uruguay y Argentina y ya planifica lo que será el debut en la Liga Dimayor de Colombia ante Atlético Bucaramanga, el sábado 22:30 en el estadio Américo Montanini.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Boca - Millonarios