Zeballos erró un penal y Boca igualó 0-0 con Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo
En su primer partido de pretemporada, Boca no se sacó diferencias con Millonarios en la Bombonera. Le atajaron un penal al Changuito sobre el final.
Boca Juniors igualó 0-0 en su primer amistoso del 2026 frente a Millonarios de Colombia en la Bombonera. El partido, además de ser una preparación para la temporada, sirvió también como homenaje para el histórico Miguel Ángel Russo, recientemente fallecido, por quien Juan Román Riquelme anunció la creación de una copa con su nombre.
Sobre el final del complemento, a los 89 minutos, el arquero uruguayo Guillermo De Amores le atajó un penal al delantero Exequiel Zeballos que podría haberle dado al Xeneize la victoria en el cierre.
El homenaje de los jugadores a Miguel Ángel Russo
En los primeros 45 minutos de juego, ninguno de los dos equipos inquietó el arco contrario y el encuentro amistoso careció de oportunidades claras de peligro. Antes del pitido inicial se había realizado un pequeño homenaje a Russo.
En un complemento que siguió la sintonía del primer tiempo, a los 43 minutos, el defensor Jorge Arias derribó al delantero Exequiel Zeballos y el arbitro Ariel Penel sancionó penal para Boca.
El Changuito Zeballos erró un penal sobre el final
El Changuito se hizo cargo de ejecutarlo, pero no logró transformarlo en gol ya que remató con suma displicencia al palo izquierdo del arquero uruguayo Guillermo De Amores, que lo atajó sin dificultad alguna.
Con este encuentro, el equipo de Claudio Úbeda empezó el 2026 con un empate de carácter amistoso y su próximo partido de preparación será el domingo a las 21:00 en el estadio Único de San Nicolás ante Olimpia de Paraguay.
Ambos equipos recibieron el trofeo de la Copa Miguel Ángel Russo
Por su parte, Millonarios cerró su pretemporada en Uruguay y Argentina y ya planifica lo que será el debut en la Liga Dimayor de Colombia ante Atlético Bucaramanga, el sábado 22:30 en el estadio Américo Montanini.
