El homenaje a Miguel Ángel Russo antes del amistoso entre Boca y Millonarios en la Bombonera

Previo a pitido inicial, los jugadores de Boca y Millonarios recordaron al histórico Miguel Ángel Russo, quien alcanzó la gloria con ambos clubes.

Pero darle su nombre al trofeo amistoso no es el único homenaje que le rindieron a la memoria del recientemente fallecido entrenador. Antes de que comenzara a rodar la pelota en el Alberto J. Armando, los jugadores de ambos clubes posaron todos juntos para la foto detrás de un cartel con el nombre la copa.

El homenaje de los jugadores de Boca y Millonarios a Russo El homenaje de los jugadores de Boca y Millonarios a Russo Además, el plantel xeneize saltó al campo de juego con una camiseta especial, que luego se quitaría para jugar el partido, que llevaba el nombre "Miguel" en la espalda.

Homenaje camiseta Boca Russo Los jugadores saltaron al campo con el nombre "Miguel" en la espalda. Fotobaires A su vez, en el pecho también lucieron el pache de Russo sosteniendo la Copa Libertadores ganada en 2007 con las fecha 1956 (su años de nacimiento) y un símbolo de infinito. El mismo ya lo habían usado por primera vez en octubre en el primer partido luego de su muerte.