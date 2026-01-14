En vivo: Boca iguala 0-0 con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo
Boca juega su primer partido de pretemporada y recibe a Millonarios, un duelo que enfrenta a dos clubes donde Russo dejó una huella imborrable.
Boca Juniors juega su primer amistoso del 2026 frente a Millonarios de Colombia en la Bombonera. El partido, además de ser una preparación para la temporada, sirve también como homenaje para el histórico Miguel Ángel Russo, recientemente fallecido, por quien Juan Román Riquelme anunció la creación de una copa con su nombre.