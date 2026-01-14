El emotivo anuncio de Riquelme relacionado a Miguel Ángel Russo: "La gente lo va a poder disfrutar"

Boca Juniors juega hoy su primer amistoso del 2026 frente a Millonarios de Colombia en la Bombonera. Es un duelo que además de preparar al equipo para lo que será una difícil temporada con triple competencia, hace las veces de homenaje para Miguel Ángel Russo, quien dejó una huella imborrable por ambos clubes y falleció el pasado octubre.

Instantes antes de este encuentro, Juan Román Riquelme habló con El Canal de Boca y confirmó que no se tratará de un duelo de pretemporada aislado, sino que será la primera edición de una copa amistosa que se jugará todos los años en enero para rendir honor al histórico DT y que llevará su nombre.

Riquelme anunció la creación de la Copa Miguel Ángel Russo Riquelme anunció la creación de la Copa Miguel Ángel Russo "Para nosotros es un día muy lindo. Hacía mucho tiempo que teníamos la idea de jugar en enero en este estadio. Es importante que los adherentes puedan venir a la cancha, que durante el año no lo pueden hacer, esperemos que lo disfruten. Ya podemos anunciar, que la copa se llamará Miguel Ángel Russo. Podemos confirmar que la vamos a jugar todos los años en enero. La gente, lo va a poder disfrutar", informó el presidente xeneize.

"Para nosotros es muy importante el comienzo de esta copa y el poder hacerlo con Millonarios. Es donde él empezó con su enfermedad. Él (Miguelo) es mi amigo, por más que hoy no lo tenga presente, él estaba muy agradecido a la gente de Millonarios. Estamos agradecidos de poder jugar contra ellos y ojala puedan disfrutar de nuestra casa", detalló a continuación.