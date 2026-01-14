La peculiar sentencia de Riquelme sobre Hinestroza y el mercado de pases de Boca: "No tenemos que volvernos tan locos"

Boca aún no anunció la llegada de ningún refuerzo. A 6 días para el cierre de la ventana de fichajes, Juan Román Riquelme trató de llevar calma a los hinchas.

El mercado de pases tiene en vilo a todo el pueblo azul y oro. Es que, a falta de menos de una semana para su finalización (el cierre del libro será el martes 20 de enero), Boca Juniors aún no anunció la llegada de ningún refuerzo, en la víspera de una temporada que tendrá triple competencia y muchas exigencias.

De hecho, hace semanas que se viene hablando del fichaje de Marino Hinestroza y en reiteradas oportunidades se mencionó que su traspaso estaba cerrado. Sin embargo, por distintos inconvenientes, aún no se ha podido oficializar su contratación, por lo que sigue sin sumarse al plantel ni a los trabajos bajo las órdenes de Claudio Úbeda.

En ese sentido, Juan Román Riquelme habló este miércoles en El Canal de Boca y trató de calmar las aguas, quitándole dramatismo al asunto: "En enero del año pasado llegaron 7 jugadores y se escuchaba que era el mejor mercado del club en los últimos 20 años. Después pasaron unos meses y tuvimos la suerte de incorporar a Braida, a Pellegrino, y luego llegó el jugador que todos queríamos: Paredes. Llegaron 10 jugadores importantes, con lo que significa contar con Leandro, por lo que en este no tenemos que volvernos tan locos", sostuvo.

En cuanto a la situación de Hinestroza, dio a entender que para él su llegada ya es un hecho: "Marino es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, tiene muchas condiciones para disfrutar de jugar a la pelota; eso lo digo como hincha", apuntó. Y agregó, a modo de voto de confianza para la actual plantilla: "Tenemos un gran plantel, a veces a nuestros jugadores les lleva un poco más de tiempo acostumbrarse a nuestro club. Yo tengo la confianza de que este año nos van a hacer disfrutar muchísimo".