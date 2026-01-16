El motivo por el cual Giuliano Galoppo cruzó al hincha de River por el penal errado en la Copa Argentina: "Él me dice..."

Giuliano Galoppo y todo River siguen ultimando detalles en una exigente pretemporada de cara a lo que será el debut en el Torneo Apertura el próximo sábado 24 de enero frente a Barracas Central en el Claudio “Chiqui” Tapia.

Luego estar cedido durante una temporada, el Millonario decidió comprarle al San Pablo el pase del mediocampista surgido en Banfield y ahora se prepara para un 2026 más que competitivo y que tendrá la Copa Sudamericana como gran atractivo.

Ante ello, Galoppo analizó la pretemporada que viene realizando el equipo de Gallardo : “Cuando empieza el año se renuevan las energías. La llegada de caras nuevas te van revitalizando y el grupo ya piensa en otra etapa. Hicimos una muy buena pretemporada, corrimos y entrenamos mucho. Eso seguro va a dar sus frutos a lo largo del año”, comenzó.

A su vez, también se refirió al triunfo por 1-0 ante Millonarios en el primer partido del año: “El partido nos sirvió para ir agarrando ritmo y llegar bien al debut en el torneo”.

Por otro lado, Giuliano Galoppo recordó el penal que falló en las semifinales de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y luego de ese encuentro tuvo un picante cruce con un hincha , quien le recriminó por su forma de ejecutar el lanzamiento desde los 12 pasos.

“Pegó en el palo, no tengo nada para decir, toda mi carrera pateé de esa forma: pateé en San Pablo, en Banfield y este fue el primero que me tocó errar en mi carrera. La verdad es una pena, pero son circunstancias del fútbol”, lanzó.

“Él me dice ‘cómo la vas a picar así’ y yo no la piqué, por eso fue mi reacción y me quedé mirándolo. Pero nunca le recriminaría nada al hincha: sabemos que tiene razón, no fue el año que esperaba el hincha de River. Les agradecemos por habernos bancado hasta el final”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/azzenstream/status/2011984744980914281&partner=&hide_thread=false "Nunca le recriminaría nada al hincha de River. Vamos a dejar todo este año para cambiar esa imagen que dimos el año pasado"



La palabra de Giuliano Galoppo junto a @francodattellis en la cobertura de la pretemporada de River en Punta del Este pic.twitter.com/jrFDSQFVSq — AZZ (@azzenstream) January 16, 2026

Por último, el volante hizo una promesa a los hinchas de River de cara a esta nueva temporada: “El anterior fue un año complicado, hicimos nuestra autocrítica. Pasó algo que no es común para la historia de River, pero no podemos quedarnos con eso. Ahora tenemos que mostrar otra imagen, otra cara y somos los primeros que trabajamos para eso”, concluyó.