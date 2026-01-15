La honestidad de Sebastián Driussi al referirse a la limpieza de referentes de River: "Fue un golpe muy duro"

Sebastián Driussi analizó la pretemporada de River, lo que será el 2026, la disputa de la Copa Sudamericana y las decisiones de Gallardo.

River Plate encara un 2026 bastante particular, ya que se ve en la urgencia de volver a ganar un título importante después de un 2024 y un 2025 bastante decepcionantes. A esto se le suma el condimento de que, tras 11 años consecutivos jugando la Libertadores, esta temporada no participarán de la misma sino de la Copa Sudamericana.

Para esta campaña, Marcelo Gallardo limpió el plantel de varios de los principales referentes, como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez. Esta decisión generó un importante impacto entre el resto de los jugadores, como bien lo reconoció este jueves Sebastián Driussi en una rueda de prensa.

Sebastián Driussi palpitó el 2026 de River "Fue un golpe muy duro por toda la trayectoria que tuvieron esos jugadores en el club. Ahora quedaron igual algunos referentes importantes que para mí y para todo el mundo River Plate son muy importantes. Hay que tratar de seguir esa línea que trazaron ellos", apuntó al respecto el delantero de 29 años.

"Hicimos una gran pretemporada. En lo personal yo lo necesitaba, el año pasado no pude estar con el grupo. Trataremos de cerrarlo de la mejor manera el sábado", señaló acerca de la preparación del equipo para la temporada. Y se refirió a su situación particular: "Yo no soy el encargado de decir si necesitamos más delanteros. Yo me estoy sintiendo bien, después de lo que fue un año muy difícil para mí por las lesiones".