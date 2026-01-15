River acordó la salida de Bautista Dadín para que sume minutos en otro club de Primera

El delantero surgido de la Reserva, Bautista Dadín, dejará Núñez en busca de continuidad durante la temporada 2026.

River Plate cerró una nueva salida en el actual mercado de pases y definió el futuro de Bautista Dadín, quien jugará en otro equipo de la Liga Profesional durante la temporada 2026. El club de Núñez llegó a un acuerdo para que el delantero continúe su carrera en Independiente Rivadavia, en una operación pensada para que sume rodaje en la máxima categoría.

La situación del atacante comenzó a llamar la atención antes del inicio de la pretemporada de diciembre, cuando no formó parte de los primeros trabajos. Dadín venía de destacarse en la Reserva dirigida por Marcelo Escudero y también había sumado sus primeros minutos en Primera, por lo que se perfilaba como una alternativa para el nuevo año futbolístico.

Sin embargo, el escenario cambió con el armado del plantel. La presencia de Sebastián Driussi, Agustín Salas y Facundo Ruberto redujo sus posibilidades de tener continuidad, y el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo entendió que lo más conveniente era una salida a préstamo para favorecer su desarrollo. Según informó La Página Millonaria, dos clubes mostraron interés en sumarlo y finalmente Independiente Rivadavia se impuso en la negociación.

bautista dadín Bautista Dadín fue una de las figuras de la Reserva de River en 2025 y tuvo sus primeros minutos en Primera. Instagram @bautistadadin Las condiciones del préstamo a Independiente Rivadavia Tal como se definió en las últimas horas, Bautista Dadín jugará en la Lepra mendocina durante todo 2026. El acuerdo contempla una cesión por un año con una opción de compra considerada elevada, aunque el monto aún no trascendió públicamente. El futbolista mantiene contrato con River hasta diciembre de 2028 y cuenta con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Al igual que en otros casos recientes, como el de Tomás Nasif en Platense, el delantero podrá disputar la Copa Libertadores con su nuevo equipo. Desde River consideran clave que el atacante tenga minutos sostenidos en Primera, algo que se le presentaba cuesta arriba en Núñez ante la competencia interna.