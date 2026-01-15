El fuerte elogio del DT de Millonarios a Marino Hinestroza, el refuerzo que espera Boca: "Un fuera de serie"

Hernán Torres habló tras el empate ante Boca en la Bombonera y destacó sin vueltas las cualidades del extremo colombiano que quiere Riquelme.

En una historia que suma nuevos capítulos, el DT de Millonarios llenó de elogios a Marino Hinestroza.

La novela de Marino Hinestroza y su posible llegada a Boca sumó un nuevo capítulo, esta vez con un respaldo inesperado. Tras el empate ante Millonarios en la Bombonera, el entrenador del conjunto colombiano, Hernán Torres, fue consultado por el extremo y no ahorró elogios.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT respondió a una pregunta de Olé sobre el futbolista de Atlético Nacional, uno de los grandes apuntados por Juan Román Riquelme para reforzar el ataque xeneize. Su primera definición fue directa: “Es un jugador muy destacado de Colombia, es un jugador buenísimo”.

El entrenador de Millonarios llenó de elogios a Hinestroza Hernán Torres, DT de Millonarios, llenó de elogios a Marino Hinestroza Hernán Torres, DT de Millonarios, llenó de elogios a Marino Hinestroza Olé Torres fue más allá y detalló las principales virtudes del extremo que Boca intenta cerrar en este mercado de pases. “Es un jugador fuera de serie, rápido, explosivo, encarador, goleador”, enumeró el técnico, marcando por qué Hinestroza es uno de los nombres más buscados del fútbol colombiano.

La única salvedad que dejó el entrenador tuvo que ver con el contexto. “No sé cómo se va a adaptar a Boca, pero es un excelente jugador”, cerró, sumando un respaldo fuerte en medio de una negociación que volvió a entrar en zona de turbulencias.

Las nuevas trabas en la llegada de Marino Hinestroza a Boca hinestroza El delantero colombiano de 23 años se perfila como el primer refuerzo xeneize del mercado. Instagram @maarii_angulo Las declaraciones de Torres llegan en un momento clave. Cuando todo parecía encaminado tras el acuerdo entre el jugador y Atlético Nacional por la comisión pendiente, la operación volvió a frenarse. Boca lo esperaba en Buenos Aires para la revisión médica, pero surgieron nuevas diferencias que enfriaron el cierre.