El fuerte elogio del DT de Millonarios a Marino Hinestroza, el refuerzo que espera Boca: "Un fuera de serie"
Hernán Torres habló tras el empate ante Boca en la Bombonera y destacó sin vueltas las cualidades del extremo colombiano que quiere Riquelme.
La novela de Marino Hinestroza y su posible llegada a Boca sumó un nuevo capítulo, esta vez con un respaldo inesperado. Tras el empate ante Millonarios en la Bombonera, el entrenador del conjunto colombiano, Hernán Torres, fue consultado por el extremo y no ahorró elogios.
En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT respondió a una pregunta de Olé sobre el futbolista de Atlético Nacional, uno de los grandes apuntados por Juan Román Riquelme para reforzar el ataque xeneize. Su primera definición fue directa: “Es un jugador muy destacado de Colombia, es un jugador buenísimo”.
El entrenador de Millonarios llenó de elogios a Hinestroza
Torres fue más allá y detalló las principales virtudes del extremo que Boca intenta cerrar en este mercado de pases. “Es un jugador fuera de serie, rápido, explosivo, encarador, goleador”, enumeró el técnico, marcando por qué Hinestroza es uno de los nombres más buscados del fútbol colombiano.
La única salvedad que dejó el entrenador tuvo que ver con el contexto. “No sé cómo se va a adaptar a Boca, pero es un excelente jugador”, cerró, sumando un respaldo fuerte en medio de una negociación que volvió a entrar en zona de turbulencias.
Las nuevas trabas en la llegada de Marino Hinestroza a Boca
Las declaraciones de Torres llegan en un momento clave. Cuando todo parecía encaminado tras el acuerdo entre el jugador y Atlético Nacional por la comisión pendiente, la operación volvió a frenarse. Boca lo esperaba en Buenos Aires para la revisión médica, pero surgieron nuevas diferencias que enfriaron el cierre.
El silencio de las partes y la decisión del futbolista de cerrar sus redes sociales alimentaron los rumores y devolvieron la incertidumbre a una negociación que parecía resuelta.
Cuándo puede destrabarse la operación más larga del mercado de pases
Mientras Hinestroza recibe elogios de quienes lo enfrentaron, Boca sigue aguardando. Con la pretemporada en marcha y el primer amistoso ya disputado, el Xeneize necesita resolver una incorporación que asoma clave para el semestre. Por ahora, la historia sigue abierta y suma capítulos sin final a la vista.