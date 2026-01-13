La joya de River blindada en US$100.000.000 es seguido de cerca por dos equipos de Primera
Un futbolista de River que tiene una de las cláusulas de salida más altas del fútbol argentino y que no es tenido en cuenta por Gallardo, podría dejar el club.
Una de las prioridades de River Plate en el mercado de pases es fichar a un delantero. Tras la salida de Miguel Borja a México, Marcelo Gallardo le pidió a la dirigencia suplir esa baja con un futbolista de mucha jerarquía y que cubra la falta de gol que tuvo el elenco de Núñez durante todo 2025.
Una de las opciones que tiene el entrenador son los juveniles. No obstante, el Muñeco no los considera como la primera solución y que, en varios casos, la prioridad es que ganen rodaje fuera del club. Uno de los casos más llamativos es el de Bautista Dadín, quien fue blindando con una cláusula de rescisión de US$ 100.000.000 y podría seguir su carrera en otro equipo del fútbol argentino.
Bautista Dadín en la mira de Sarmiento e Independiente Rivadavia
En las últimas horas, Sarmiento de Junín e Independiente Rivadavia posaron los ojos en el delantero de 19 años, que tuvo un gran año goleador en la Reserva y que disputó cuatro partidos en el Torneo Clausura. En un principio parecía que iba a ser tenido en cuenta por Gallardo, pero este decidió no convocarlo a la pretemporada y es por ello que ve con buenos ojos la posibilidad de sumar minutos en otro equipo.
Tanto la Lepra como el Verde levantaron el teléfono y se comunicaron con la dirigencia de River para preguntar condiciones. La idea sería quedarse con Dadín a cambio de un préstamo por un año y sin opción de compra, incluso quien pica en punta para llevárselo es el equipo que dirige Alfredo Berti, aunque en las próximas horas habrá novedades sobre el tema.
De ser considerado por Gallardo a relegado
Sobre el tramo final de la temporada anterior, Dadín logró posicionarse mejor en la consideración del cuerpo técnico a partir de un escenario favorable: la lesión de Sebastián Driussi, el bajón futbolístico de Borja y la extensa inactividad de Agustín Ruberto le abrieron una ventana inesperada. En ese marco, tuvo su estreno en el Clausura ante Godoy Cruz y posteriormente sumó participación en otros tres compromisos, alcanzando 115 minutos disputados en la máxima categoría.
No obstante, el escenario se reconfiguró en el arranque del nuevo ciclo. La recuperación de Ruberto y la decisión dirigencial de salir al mercado en busca de un centrodelantero modificaron el mapa de opciones. Así, la alternativa que hoy aparece con mayor fuerza es una cesión a préstamo dentro del ámbito local, una salida pensada para que el atacante gane rodaje, continuidad y roce competitivo antes de regresar a Núñez con mayor bagaje.