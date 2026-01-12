A sus 37 años y tras 6 meses sin jugar, Matías Suárez anunció su retiro del fútbol: "Era lo mejor para mí..."

Matías Suárez supo brillar con las camisetas de River Plate y Belgrano de Córdoba, lo que lo llevó en 2019 a ser convocado para la Selección argentina, con la que llegó incluso a jugar la Copa América de Brasil en ese año. Muy condicionado por las lesiones en el último tiempo, terminó quedando lejos de los principales focos.

A sus 37 años de edad y tras un discreto 2025 en Unión Española de Chile, en el que pasó sus últimos 6 meses sin jugar, era pretendido por Racing de Córdoba para disputar la Primera Nacional en 2026. Sin embargo, este lunes el delantero oriundo de La Falda anunció su decisión de ponerle un punto final a su carrera como futbolista profesional.

Matías Suárez anunció su retiro del fútbol Matías Suárez anunció su retiro del fútbol "Cuesta decirlo, porque estuve tan ligado: toda mi vida jugando al fútbol y por ahí cuesta decir que uno se retira. He tomado la decisión. Por eso le dije que no a Racing, porque no me sentía a la altura del club y se merece un buen jugador. Están buscando hacer un buen torneo para ascender y yo no me veía. Hace 6 meses que estoy parado y para no faltar el respeto le dije que no. Me hubiera encantado, pero tengo casi decidido que me voy a retirar", indicó esta tarde el atacante en diálogo con el Canal Doce de Córdoba.

En ese sentido, explicó las razones que lo llevaron a colgar los botines: "Fue por cansancio mental, el último tiempo sufrí con la rodilla; también por salud, obviamente. Quiero disfrutar a mi hijo, disfrutar otras cosas. Fue más por decisión propia, tenía varios equipos para tomar decisión de seguir jugando pero creo que para mí lo mejor es dejar de jugar y disfrutar otras cosas", aseguró Suárez.