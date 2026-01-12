El polémico gesto de Cristiano Ronaldo en la caída ante Al-Hilal que aleja a Al-Nassr de la punta

Cristiano Ronaldo marcó un gol -el 595° de su carrera- en la derrota de su equipo en el clásico y apuntó contra el árbitro desde el banco de suplentes.

El elenco auriazul, que tuvo un arranque perfecto en la liga con 10 victorias en las primeras 10 fechas, hace 4 encuentros que no gana, con la derrota de hoy alcanzó su tercera derrota consecutiva y quedó 7 puntos por debajo de los de azul, que con el triunfo se afianzan en el primer puesto y vuelven a perfilarse como los principales candidatos a ganar el campeonato.

El gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 parcial de Al-Nassr El gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 parcial de Al-Nassr El Bicho había puesto en ventaja a su escuadra sobre el final del primer tiempo, al minuto 42, para irse 1-0 arriba al descanso. Pero en el complemento, las cosas serían muy distintas. Salem Al-Dawsari (el mismo que amargó a Argentina en el debut de Qatar 2022), anotó el empate de penal a los 57' y luego Mohamed Kanno dio vuelta el marcador a lo 81'.

Tras esto, Jorge Jesús, DT de Al-Nassr, decidió de manera inesperada sustituir a CR7 unos minutos después, a los 83', lo que enojó mucho al astro portugués. Y para coronar la victoria, Rúben Neves, con una nueva pena máxima, sentenció el 3-1 final para Al-Hilal en el segundo minuto de descuento.