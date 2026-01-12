El polémico gesto de Cristiano Ronaldo en la caída ante Al-Hilal que aleja a Al-Nassr de la punta
Cristiano Ronaldo marcó un gol -el 595° de su carrera- en la derrota de su equipo en el clásico y apuntó contra el árbitro desde el banco de suplentes.
Cristiano Ronaldo sigue firme en su carrera por llegar a los 1000 goles y este lunes anotó su tanto número 959. Sin embargo, no pudo festejar como hubiera esperado su nueva conquista, ya que su equipo, Al-Nassr, perdió 3-1 en el clásico ante Al-Hilal y comienza a alejarse de la punta de la Saudi Pro League.
El elenco auriazul, que tuvo un arranque perfecto en la liga con 10 victorias en las primeras 10 fechas, hace 4 encuentros que no gana, con la derrota de hoy alcanzó su tercera derrota consecutiva y quedó 7 puntos por debajo de los de azul, que con el triunfo se afianzan en el primer puesto y vuelven a perfilarse como los principales candidatos a ganar el campeonato.
El gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 parcial de Al-Nassr
El Bicho había puesto en ventaja a su escuadra sobre el final del primer tiempo, al minuto 42, para irse 1-0 arriba al descanso. Pero en el complemento, las cosas serían muy distintas. Salem Al-Dawsari (el mismo que amargó a Argentina en el debut de Qatar 2022), anotó el empate de penal a los 57' y luego Mohamed Kanno dio vuelta el marcador a lo 81'.
Tras esto, Jorge Jesús, DT de Al-Nassr, decidió de manera inesperada sustituir a CR7 unos minutos después, a los 83', lo que enojó mucho al astro portugués. Y para coronar la victoria, Rúben Neves, con una nueva pena máxima, sentenció el 3-1 final para Al-Hilal en el segundo minuto de descuento.
El polémico gesto de Cristiano Ronaldo
Esto provocó que Cristiano, tras los dos penales que le cobraron al rival, además de la expulsión de Nawaf Al-Aqidi que había sufrido su equipo a los 60', hiciera desde el banco de suplente un gesto con la mano izquierda cuando lo enfocaron las cámaras que sugería un arreglo arbitral en su contra. Este polémico ademán de Ronaldo rápidamente se viralizó en redes sociales y medios deportivos de todo el mundo, generando todo tipo de opiniones encontradas entre la prensa y los fanáticos.