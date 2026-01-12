El contundente análisis de Gonzalo Montiel tras la victoria de River ante Millonarios: "El objetivo es..."
Gonzalo Montiel, autor del gol del triunfo, analizó cómo se vienen preparando durante la pretemporada y dejó en claro el objetivo que les impuso el DT.
River comenzó el 2026 con el pie derecho. En el primero de los dos amistosos de pretemporada que disputará en la Serie Río de la Plata, los dirigidos por Marcelo Gallardo se impusieron por 1-0 ante Millonarios de Colombia gracias al tanto de Gonzalo Montiel de penal.
Luego de concluir el partido en el Gran Parque Central, Cachete habló con los medios y tocó diversos temas: la pretemporada, el mensaje que les transmitió el Muñeco, su opinión sobre la llegada de los refuerzos y mucho más.
El análisis de Gonzalo Montiel tras la victoria de River ante Millonarios
En primer lugar aseguró que el plantel está puesto en asimilar lo más rápido posible la idea que les plantea Gallardo: “Hoy se vio una idea clara. Hay que seguir mejorando, hay muchos chicos para seguir creciendo y seguir mejorando la idea que nos pide el entrenador”, explicó el campeón del mundo, remarcando que la victoria pasa a un segundo plano en esta etapa y que lo importante es ir consolidando los conceptos que pretende el DT.
"El objetivo es buscar la identidad que nos pide el entrenador, con intensidad, con juego, con desbordes, con llegadas… Trataremos de mostrarlo en los amistosos para llevarlo al campeonato”, agregó el lateral derecho de River, consciente de que estos amistosos sirven como banco de pruebas para llegar con el mejor y mayor rodaje posible al comienzo del Torneo Apertura (será el sábado 24 frente a Barracas Central de visitante).
Montiel y los nuevos refuerzos de River
Por último, Cachete Montiel habló sobre las llegadas de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña y destacó la rápida adaptación al grupo: “Los vi muy bien, se acoplaron bien. Son grandísimos jugadores, esperemos que nos puedan ayudar”, concluyó, dejando en evidencia el buen clima interno y la expectativa de que el plantel siga creciendo en funcionamiento a medida que pasan los días de pretemporada.