La fuerte sentencia de Joan Laporta tras la consagración del Barcelona en la Supercopa de España: "Me sorprende que..."

El pasado domingo, todos los amantes del fútbol fueron testigos de un nuevo partidazo entre el Barcelona y Real Madrid. Por la final de la Supercopa de España, el equipo comandado por Hansi Flick se consagró campeón en Arabia Saudita al vencer por 3-2 al Merengue gracias a un doblete de Raphinha, la gran figura, y un tanto de Lewandowski.

Tras el final del partido, como suele ser habitual en una premiación, el equipo perdedor hace el pasillo para felicitar al campeón, pero en esta ocasión los jugadores del elenco madridista decidieron no hacerlo y eso generó mucha polémica.

La picante frase de Joan Laporta contra el Real Madrid Sobre este tema, quien habló fue Joan Laporta, presidente del Barca y quien lanzó una picante frase al respecto: “Me sorprende que no nos hayan hecho el pasillo. Hay que ser generoso y respetuoso también cuando se pierde, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción", sentenció en diálogo con Rac1 en relación al polémico gesto de Kylian Mbappé para llevarse a sus compañeros hacia el vestuario, para no realizarle el pasillo a su rival de toda la vida.

Laporta apuntó contra el Madrid. Foto: FC Barcelona Laporta apuntó contra el Madrid tras no hacerle el pasillo de campeón. Foto: FC Barcelona Por otra parte, el mandamás del Barcelona hizo un análisis de la gran final que se llevó su equipo: "Llegábamos mejor, pero en una final no hay favorito. Estábamos jugando muy bien y teníamos el partido muy controlado. Es cierto que veía que el Madrid podía ponernos las cosas difíciles en cualquier contraataque. A pesar de eso, teníamos el control del partido y eso me daba tranquilidad. Fuimos muy superiores y podríamos haber ganado por un margen mayor", lanzó.