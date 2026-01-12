La fuerte sentencia de Joan Laporta tras la consagración del Barcelona en la Supercopa de España: "Me sorprende que..."
Tras vencer al Real Madrid en la final, Joan Laporta, el presidente blaugrana, habló con los medios sobre diversos temas y disparó contra su eterno rival.
El pasado domingo, todos los amantes del fútbol fueron testigos de un nuevo partidazo entre el Barcelona y Real Madrid. Por la final de la Supercopa de España, el equipo comandado por Hansi Flick se consagró campeón en Arabia Saudita al vencer por 3-2 al Merengue gracias a un doblete de Raphinha, la gran figura, y un tanto de Lewandowski.
Tras el final del partido, como suele ser habitual en una premiación, el equipo perdedor hace el pasillo para felicitar al campeón, pero en esta ocasión los jugadores del elenco madridista decidieron no hacerlo y eso generó mucha polémica.
Te Podría Interesar
La picante frase de Joan Laporta contra el Real Madrid
Sobre este tema, quien habló fue Joan Laporta, presidente del Barca y quien lanzó una picante frase al respecto: “Me sorprende que no nos hayan hecho el pasillo. Hay que ser generoso y respetuoso también cuando se pierde, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción", sentenció en diálogo con Rac1 en relación al polémico gesto de Kylian Mbappé para llevarse a sus compañeros hacia el vestuario, para no realizarle el pasillo a su rival de toda la vida.
Por otra parte, el mandamás del Barcelona hizo un análisis de la gran final que se llevó su equipo: "Llegábamos mejor, pero en una final no hay favorito. Estábamos jugando muy bien y teníamos el partido muy controlado. Es cierto que veía que el Madrid podía ponernos las cosas difíciles en cualquier contraataque. A pesar de eso, teníamos el control del partido y eso me daba tranquilidad. Fuimos muy superiores y podríamos haber ganado por un margen mayor", lanzó.
El apoyo a Araújo
Por último, también habló sobre Ronald Araújo, que fue noticia en las últimas semanas tras regresar de un viaje espiritual que formó parte de un proceso personal orientado a mejorar su estado anímico: "(Hansi) Flick y el cuerpo técnico tuvieron la sensibilidad de sacar a Araújo para que se sintiera útil y capitán de nuevo. Fue maravilloso. Cuando hablamos, le dije que era un momento muy emotivo y él era consciente de que había vuelto. Lo tenemos de vuelta. Las cosas hay que hacerlas al ritmo que hay que hacerlas. Ha dado el paso y eso es gracias a Flick y a sus compañeros. Estaba muy contento y emocionado", cerró.